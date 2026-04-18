　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比890円高の5万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

62472.33円　　ボリンジャーバンド3σ
59893.69円　　ボリンジャーバンド2σ
59690.00円　　18日夜間取引終値
58894.00円　　5日移動平均
58475.90円　　17日日経平均株価現物終値
57315.04円　　ボリンジャーバンド1σ
56490.00円　　一目均衡表・転換線
55280.00円　　一目均衡表・基準線
55090.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54970.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54736.40円　　25日移動平均
54617.87円　　75日移動平均
52157.76円　　ボリンジャーバンド-1σ
49579.11円　　ボリンジャーバンド2σ
48961.50円　　200日移動平均
47000.47円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース