日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比890円高の5万9690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
62472.33円 ボリンジャーバンド3σ
59893.69円 ボリンジャーバンド2σ
59690.00円 18日夜間取引終値
58894.00円 5日移動平均
58475.90円 17日日経平均株価現物終値
57315.04円 ボリンジャーバンド1σ
56490.00円 一目均衡表・転換線
55280.00円 一目均衡表・基準線
55090.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54736.40円 25日移動平均
54617.87円 75日移動平均
52157.76円 ボリンジャーバンド-1σ
49579.11円 ボリンジャーバンド2σ
48961.50円 200日移動平均
47000.47円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
62472.33円 ボリンジャーバンド3σ
59893.69円 ボリンジャーバンド2σ
59690.00円 18日夜間取引終値
58894.00円 5日移動平均
58475.90円 17日日経平均株価現物終値
57315.04円 ボリンジャーバンド1σ
56490.00円 一目均衡表・転換線
55280.00円 一目均衡表・基準線
55090.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54736.40円 25日移動平均
54617.87円 75日移動平均
52157.76円 ボリンジャーバンド-1σ
49579.11円 ボリンジャーバンド2σ
48961.50円 200日移動平均
47000.47円 ボリンジャーバンド3σ
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