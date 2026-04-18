カブス・鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。先制の決勝打を放つなど、5打数2安打1打点の活躍で12−4の勝利に貢献した。

メッツの先発は千賀滉大投手で、3年ぶりの対戦となった鈴木。初回の第1打席は1死一、三塁から差し込まれながらもしぶとく右翼線への先制打を放った。

6−3の3回無死一塁で迎えた第2打席。低めを丁寧に攻められ、最後は外角低めのカットボールに合わせただけの形で右飛となり、今回の千賀との対戦は2打数1安打だった。

第3打席は4回2死満塁の大チャンスも、2番手右腕・ブラソバンの前に見逃し三振だった。

7−3の7回1死無走者で迎えた第4打席。3番手の左腕・マナイアと対戦し、2ボール2ストライクから外角のボール球をはじき返した。打球は右翼線を破る二塁打となり、次打者・ショーの二塁打で8点目のホームを踏んだ。

8回の第5打席は右飛に倒れ、この日は5打数2安打1打点で2試合連続マルチの4戦連続安打となった。

試合は千賀から2回までに6点を奪うなど3回1/3でKOすると、その後も打線は止まらず12点を奪い、12−4の圧勝だった。

23年5月24日のメジャー初対決では四球、左越え適時二塁打の鈴木に軍配。同8月7日は鈴木がスタメンを外れていた。