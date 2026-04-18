町田のスタメンが発表！ 世界的タレント擁する強敵との準々決勝に昌子源、中山雄太、エリキらが先発【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、地元のアル・イテハドと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。
準々決勝の相手は、元ブラジル代表のファビーニョや元ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラらタレントが名を連ねるサウジアラビアの古豪だ。
強敵に挑む町田のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 谷 晃生
DF
３ 昌子 源
19 中山雄太
26 林幸多郎
50 岡村大八
MF
16 前 寛之
31 ネタ・ラヴィ
88 中村帆高
FW
10 ナ・サンホ
27 エリキ
99 テテ・イェンギ
サブメンバー）
GK
13 守田達弥
44 新井栄聡
DF
５ ドレシェヴィッチ
６ 望月ヘンリー海輝
MF
８ 仙頭啓矢
18 下田北斗
23 白崎凌兵
28 チャ・ジェフン
34 徳村楓大
FW
９ 藤尾翔太
11 増山朝陽
49 桑山侃士
リーグステージを１位（５勝２分１敗／勝点17）で突破した町田は、ラウンド16で江原FC（韓国）に２戦合計１−０で勝利。一発勝負のファイナルズ、初戦は日本時間で17日の３時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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準々決勝の相手は、元ブラジル代表のファビーニョや元ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラらタレントが名を連ねるサウジアラビアの古豪だ。
強敵に挑む町田のスタメンは以下のとおり。
１ 谷 晃生
DF
３ 昌子 源
19 中山雄太
26 林幸多郎
50 岡村大八
MF
16 前 寛之
31 ネタ・ラヴィ
88 中村帆高
FW
10 ナ・サンホ
27 エリキ
99 テテ・イェンギ
サブメンバー）
GK
13 守田達弥
44 新井栄聡
DF
５ ドレシェヴィッチ
６ 望月ヘンリー海輝
MF
８ 仙頭啓矢
18 下田北斗
23 白崎凌兵
28 チャ・ジェフン
34 徳村楓大
FW
９ 藤尾翔太
11 増山朝陽
49 桑山侃士
リーグステージを１位（５勝２分１敗／勝点17）で突破した町田は、ラウンド16で江原FC（韓国）に２戦合計１−０で勝利。一発勝負のファイナルズ、初戦は日本時間で17日の３時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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