◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―１中日（１７日・甲子園）

阪神が７回に森下の勝ち越しソロで競り勝ったが、直前の中日の拙攻でゲームの流れは傾いた。７回１死で木下が内野安打で出塁した際に代走を送り、田中に送りバントをさせるべきだった。代走を出さず、田中をそのまま打たせて２死一塁から代打・大島で空振り三振だったが、代打の人選もどうだったのか。二塁に走者が進んでいれば大島で良かったが、一塁なら長打を打てる打者を送るのがセオリーだ。

柳の６回の失点も不運だった。先頭・佐藤の三塁打は記録上はＨランプがついたが、中堅と左翼が交錯しての落球で実質エラーだった。精神的にもタフな２死満塁で近本を三振に仕留めて、１点でしのいだのは立派だった。

柳は開幕の広島戦で９回にリリーフが４点リードを守れずに白星が消え、前回の阪神でも９回にクローザーの松山が２点リードを逆転されて勝てなかった。不運続きのエース格の投手を勝たせるため、ベンチが執念を見せないといけなかった。７回は２死二塁と形をつくった上で、大島が三振なら仕方がない。１点を奪いに行く形を見せないと力投の柳が納得できない。「なぜ？」と疑問符が残る戦いで負ければチーム全体が前に進めない。（スポーツ報知評論家）