asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」のMV公開！asmiがダンスにトライしている場面も
asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」のMVを公開した。
■楽曲が持つ不安定さや内面の揺らぎをモノクロからカラーへと移ろっていく映像で表現
今回公開されたMVは、楽曲が持つ不安定さや内面の揺らぎを、モノクロからカラーへと移ろっていく映像表現のなかに落とし込んだ。光と色が戻っていく過程が、楽曲の描く「自分の内側で何かが動き出す瞬間」と静かに重なり合う。
現実においても夢のなかでも、最終的に動き出すのは自分自身であり、周囲の出来事や他者の存在は些細なきっかけに過ぎない、というメッセージを、映像に余白として刻んでいる。
また、asmi自身がダンスにトライしている場面も収められており、これまでとは異なる表現が映像にあらたな温度をもたらしている。
「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲。作詞・作曲・編曲はボカロP“ハイノミ”が手掛けており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。
ハイノミによる淡く鋭いサウンドと、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声。その両方を受け止めながら、「あわ」のMVは、楽曲そのものの印象をさらに奥行きのあるものへと広げている。何気ない仕草や視線、色の移ろいが折り重なりながら、モノクロームからカラーへと移ろう映像の中で、その余韻はより鮮明に響く。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「あわ」
■【画像】asmiのアーティスト写真
■【画像】『レプリカだって、恋をする。』のメインビジュアル
■関連リンク
TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』作品サイト
https://replico.jp/
asmi OFFICIAL SITE
https://www.rooftop.tokyo/asmi