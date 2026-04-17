asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」のMV公開！asmiがダンスにトライしている場面も

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asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」のMVを公開した。

■楽曲が持つ不安定さや内面の揺らぎをモノクロからカラーへと移ろっていく映像で表現

今回公開されたMVは、楽曲が持つ不安定さや内面の揺らぎを、モノクロからカラーへと移ろっていく映像表現のなかに落とし込んだ。光と色が戻っていく過程が、楽曲の描く「自分の内側で何かが動き出す瞬間」と静かに重なり合う。

現実においても夢のなかでも、最終的に動き出すのは自分自身であり、周囲の出来事や他者の存在は些細なきっかけに過ぎない、というメッセージを、映像に余白として刻んでいる。

また、asmi自身がダンスにトライしている場面も収められており、これまでとは異なる表現が映像にあらたな温度をもたらしている。

「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲。作詞・作曲・編曲はボカロP“ハイノミ”が手掛けており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。

ハイノミによる淡く鋭いサウンドと、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声。その両方を受け止めながら、「あわ」のMVは、楽曲そのものの印象をさらに奥行きのあるものへと広げている。何気ない仕草や視線、色の移ろいが折り重なりながら、モノクロームからカラーへと移ろう映像の中で、その余韻はより鮮明に響く。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「あわ」

■【画像】asmiのアーティスト写真

■【画像】『レプリカだって、恋をする。』のメインビジュアル

■関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』作品サイト

https://replico.jp/

asmi OFFICIAL SITE

https://www.rooftop.tokyo/asmi