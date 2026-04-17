アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優和田彩花（31）が17日、インスタグラムを更新。台湾で結婚したと発表した。

「台湾で婚姻しました」と前置きした上で「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と報告。「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています」とし、選択的夫婦別姓や同性婚についての思いをつづった。

日本文と同時に、中国語（繁体字）でもつづった。

和田はアンジュルム（旧・スマイレージ）の元メンバーで、初代リーダー、ハロー!プロジェクトの6代目リーダー。19年6月、日本武道館での卒業公演を以ってアンジュルム、及びハロー!プロジェクトを卒業。卒業後はソロで芸能活動を継続している。

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以下、発表全文。

ご報告

台湾で婚姻しました。

パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます。

こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています。

私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです。

選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています。

誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に「おめでとう」と言い合えたら嬉しいです。

写真は、台湾の家族がお祝いパーティーをしてくれたときのものです。