読売テレビ『音道楽LIVE』第2弾アーティスト解禁 トークホストに西川貴教＆エルフ【出演者】
読売テレビの音楽プロジェクト『音道楽』。そのライブイベント『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』が5月22日に兵庫の「GLION ARENA KOBE」で開催されることが決定。その第2弾アーティストが発表された。
【画像】『音道楽LIVE』出演アーティスト
昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。
INI、＝LOVEに加え、三代目J SOUL BROTHERSとしてデビューし、昨年から今年にかけてソロアーティストとして7都市に渡るアジアツアーも成功、俳優としても映画やドラマなどさまざまな話題作に出演、韓国オーディション番組ではプロデューサーを務めるなど幅広い活躍を見せる岩田剛典（GAN）の出演が決定した。
さらに『音道楽√』（毎週金曜 深0：35）の番組HOSTを務める西川貴教、お笑いコンビ・エルフ（荒川・はる）がトークホストとして参加する。ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えた、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。
【出演者】
INI
＝LOVE
岩田剛典（GAN）
西川貴教 (TALK HOST)
エルフ（荒川・はる） (TALK HOST)
【画像】『音道楽LIVE』出演アーティスト
昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。
さらに『音道楽√』（毎週金曜 深0：35）の番組HOSTを務める西川貴教、お笑いコンビ・エルフ（荒川・はる）がトークホストとして参加する。ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えた、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。
【出演者】
INI
＝LOVE
岩田剛典（GAN）
西川貴教 (TALK HOST)
エルフ（荒川・はる） (TALK HOST)