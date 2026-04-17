『音道楽LIVE』ロゴ（C）ytv

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　読売テレビの音楽プロジェクト『音道楽』。そのライブイベント『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』が5月22日に兵庫の「GLION　ARENA　KOBE」で開催されることが決定。その第2弾アーティストが発表された。

【画像】『音道楽LIVE』出演アーティスト

　昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。

　INI、＝LOVEに加え、三代目J SOUL BROTHERSとしてデビューし、昨年から今年にかけてソロアーティストとして7都市に渡るアジアツアーも成功、俳優としても映画やドラマなどさまざまな話題作に出演、韓国オーディション番組ではプロデューサーを務めるなど幅広い活躍を見せる岩田剛典（GAN）の出演が決定した。

　さらに『音道楽√』（毎週金曜　深0：35）の番組HOSTを務める西川貴教、お笑いコンビ・エルフ（荒川・はる）がトークホストとして参加する。ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えた、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。

【出演者】
INI
＝LOVE
岩田剛典（GAN）

西川貴教 (TALK HOST)
エルフ（荒川・はる） (TALK HOST)