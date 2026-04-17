『イカゲーム』カン・ハヌル、7月に来日ファンミーティング開催決定 名前コール＆ハイタッチ会、リハーサル観覧も
韓国の俳優カン・ハヌルが、7月に横浜で『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』を開催することが決定した。
【写真】『イカゲーム』シーズン3に出演するカン・ハヌル
ドラマ『イカゲーム』や映画『YADANG／ヤダン』など、2025年に月刊カン・ハヌルと言われるほどドラマから映画まで多様な注目作に出演し、その多彩な演技力で魅了し続けるカン・ハヌル。
7月25日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』を開催する。ファンと作り上げる、また新たな「ALWAYS」…暑さを吹き飛ばす、カン・ハヌルとの忘れられない夏のひとときが過ごせる内容となっている。
VIPチケットでは、名前コール＆ハイタッチ会、リハーサル観覧、一般チケットでは、お見送り会の特典が付く。
■『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』詳細
日時：7月25日 午後5時開場／午後6時開演
場所：神奈川・KT Zepp Yokohama
【写真】『イカゲーム』シーズン3に出演するカン・ハヌル
ドラマ『イカゲーム』や映画『YADANG／ヤダン』など、2025年に月刊カン・ハヌルと言われるほどドラマから映画まで多様な注目作に出演し、その多彩な演技力で魅了し続けるカン・ハヌル。
7月25日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』を開催する。ファンと作り上げる、また新たな「ALWAYS」…暑さを吹き飛ばす、カン・ハヌルとの忘れられない夏のひとときが過ごせる内容となっている。
VIPチケットでは、名前コール＆ハイタッチ会、リハーサル観覧、一般チケットでは、お見送り会の特典が付く。
■『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』詳細
日時：7月25日 午後5時開場／午後6時開演
場所：神奈川・KT Zepp Yokohama