元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に17日、出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで父親の会社員安達優季容疑者（37）が逮捕、送検された件で、「殺害についても認めているという安達容疑者なんですけど、まだまだなぞが残っています。予断を持たずに見ていきたいと思います」と語った。

また、同じくMCを務めるお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は、「本当に結希くんつらいし、怖かったろうなぁと思うと。苦しい事件ですよね。これからいろいろ分かってくるんで何とも言えないです。本当につらい事件です」と強調した。

この事件、3月23日に結希さんが行方不明になって警察が捜索を開始して以降、SNSでさまざまな臆測が飛び交った。コメンテーターでお笑いトリオ、パンサーの向井慧は「犯人が逮捕される前から気になっているのは、SNSで『こういうことなんじゃないか』とかと発信することが、今回の件で『やっぱりそうだった』と成功体験になってしまうことは、われわれが注意しなければいけないことじゃないかと今回の件で思いました」と、警鐘を鳴らしていた。