カンタス航空は、日本発オーストラリア行きで「オーストラリアセール」を4月21日まで実施している。

搭乗期間は5月5日から2027年2月28日まで。特定の出発日や便が対象。対象路線と往復最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、諸税込。

カンタス航空は夏スケジュール期間中、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復、東京/成田〜メルボルン・ブリスベン線を各同1往復運航する。

・東京/羽田発着（左からエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

クライストチャーチ（80,930円／340,900円）、オークランド（82,980円／342,940円）、シドニー（89,000円／349,000円）、メルボルン（99,000円／363,850円）、ブリスベン（99,000円／363,930円）、アデレード（99,000円／399,000円）、ホバート（109,000円／429,000円）、パース（119,000円／396,930円）

・東京/成田発着

クライストチャーチ（93,250円／392,810円）、オークランド（94,890円／394,850円）、メルボルン（99,000円／398,970円）、シドニー（99,000円／399,000円）、パース（119,000円／449,000円）