繁華街から暴力団や犯罪グループなどを排除するため、警察は16日の夜、石川県金沢市でパトロールを行い、注意を呼びかけました。

16日は金沢中警察署の警察官らおよそ30人が、石川県金沢市の繁華街・片町で飲食店など、およそ120店舗を訪れ、「暴力団・トクリュウ排除ローラー」を行いました。

警察官らは暴力団や全国で被害が相次いでいる「匿名・流動型犯罪グループ」、いわゆるトクリュウに関する聞き取り調査を行ったほか、ステッカーを配り、不当な要求があっても応じないよう呼びかけました。

暴力団排除特別強化地域に指定されている金沢市片町では、4月8日、風俗店からみかじめ料を受け取ったとして、暴力団員2人が逮捕されていて、警察が警戒を強めています。

◇石川県警組織犯罪対策課・横田知樹課長…「暴力団からみかじめ料や用心棒料の支払いなど、不当要求を受けた場合には、勇気を持って断り、警察に相談していただくようお願いします」

警察によりますと、2025年1年間に、石川県内で「トクリュウ」とみられる犯罪で検挙された人数は159人で、前の年と比べて34人増加しています。