「友だちにマイクロビキニって言われてずっと笑ってる」



【写真】アップで見ると…確かにマイクロビキニだ！(笑)

そんなコメントが添えられた衝撃ショットが大反響を呼んでいます。写っているのは、2匹のコーギー。左は「イチ」くん（9歳・男の子）、右は「プク」ちゃん（9歳・女の子）です。



東京スカイツリーを背景にした春の公園で撮影されたこの一枚。記念写真としては100点満点の出来栄えだったのですが…飼い主さんの友人が目を離せなくなったのは、プクちゃんの姿でした。赤いハーネスの形と位置が絶妙にマッチし、布面積が小さく露出度の高いマイクロビキニを着用しているかのように見えたのです。



そう言われた飼い主さんもすっかりツボに入り、笑いが止まらなくなったそうです。この写真が公開されると、9.5万件超の“いいね”が殺到。「ほんとだ！」「セクシーすぎてお腹痛い（笑）」「もうビキニにしか見えないww」など、思わず目を奪われる人が続出し、爆笑を誘っています。Xユーザー・イチプクカミュさん（@ichikun_0401）にお話を伺いました。



いつもの記念写真が“爆笑ショット”に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「4月上旬に都内の公園へ花見に行き、いつものように記念撮影をしていました。友人に写真を見せたところ、『マイクロビキニ』と言われて…思わず笑い転げてしまいました（笑）」



ーーふだん、おふたりはどのような様子ですか。



「イチはのんびり屋さんで、プクはワガママな妹という感じです。プクがイチに難癖をつけて喧嘩を売ることが多いのですが、たいていは無視されるか、怒られて逃げています。たまに仲良く寄り添って眠ることもあります」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。



「うちの子たちを見て笑ってくれたり、かわいいと言ってもらえて、とても嬉しいです」



リプライには、イチくんのハーネスもまた意味深に見えてくるといった声も。どうやら、プクちゃんの“マイクロビキニ”は予想以上のインパクトを残したようです。



「ビキニーヌ」

「MB犬かわいい」

「情熱の赤ビキニ」

「かわいすぎるでしょ」

「マイクロ……叶姉妹ですか」

「ほんとだー！ ビキニ（笑）」

「セクシーすぎてお腹痛い（笑）」

「お犬のオパイそこじゃないけどね」

「そう言われるとビキニにしか見えないww」

「そう思って見ると左側の犬も意味深な格好に思えてきました」

「かわいいし桜もきれいなんだけどマイクロビキニに目がいってしまいます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）