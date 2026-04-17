プロ野球・ヤクルトのオスナ選手が17日、自身のSNSを更新。DeNA戦で発生したアクシデントについて、謝罪のコメントを投稿しました。

前日16日の試合、8回ノーアウトの場面。DeNAの中川虎大投手が投じた4球目をオスナ選手がスイングした際、手から離れたバットが川上拓斗球審の頭部に直撃。川上球審はその場に倒れ込むと、立ち上がることができず、グラウンド上での治療後に担架で運ばれる事態となりました。

このアクシデントを受け、オスナ選手は試合終了の約3時間後の17日午前0時にSNSを更新し「I'm very sorry about what happened today when my bat hit the main umpire. I hope he's well, I'm really sorry（本日は私の不手際で、バットが主審を直撃してしまい、多大なるご迷惑をおかけしました。審判の方が無事であることを心から願っています。深くお詫び申し上げます）」と、審判への謝罪を伝えました。