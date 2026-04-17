欧州リーグ（ＥＬ）準々決勝第２戦（１６日＝日本時間１７日）、日本代表ＭＦ鈴木唯人（２４）の所属するフライブルク（ドイツ）はアウェーでセルタ（スペイン）に３―１で勝ち、２戦合計６―１でクラブ初の欧州大会４強入りを決めた。

鈴木が２ゴールを決めて勝利に貢献。今季公式戦９点目（リーグ４、カップ１、ＥＬ４）となった。ドイツ誌「キッカー」は「鈴木の２ゴールで相手はあっという間に打ち砕かれた」とし、ドイツ紙「ビルト」は「日本人は２点を決め、１５日に４１歳の誕生日を迎えたユリアン・シュスター監督に最高のプレゼント」と伝えた。

Ｊ１清水出身の鈴木は昨年夏にデンマーク１部ブレンビーから移籍金８００万ユーロ（約１５億円）で加入。１年目ながらチームを過去最高成績に導く大活躍を見せ、北中米Ｗ杯に臨む森保ジャパンの最終登録メンバー入りに大きなアピールとなった。シュスター監督は鈴木らの奮闘をたたえた上で「非常に歴史的な瞬間です。次の挑戦も全力で取り組んでいきます」と語っていた。

準決勝ではブラガ（ポルトガル）と対戦。第１戦は３０日（同３１日）、第２戦は５月７日（同８日）の開催で決勝は５月２０日（同２１日）に行われる。