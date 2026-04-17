楽天で首位打者に輝いた土谷鉄平氏が語る「体の開きを抑える」理論

プロ野球の世界で15年間を過ごし、2009年にはパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さん（元中日、楽天、オリックス）は、卓越したバットコントロールを武器に3度の打率3割を記録した。多くのアベレージヒッターが理想とする土谷さんが、現役時代に「一番恐れていたのは体が開くこと」だったと語る。安打を量産し続けるために不可欠な、体の開きを抑える極意を紹介する。

スイングの際に肩が適切なタイミングよりも早めに回ってしまうと、打者が振れるゾーンは極端に制限される。土谷さんは「肩が先に回っている状態から、全く違うコースに対応してスイングすることは、構造的にほぼあり得ない」と指摘する。あらゆるコースや球種に対応するためには、肩が早く回らず、体の開きを抑えてバットを出していくことが、安定した打率を残すための大前提。逆に言えば、体の開きはそれだけ、打てるコースを限定してしまうのだ。

具体的な動作について、土谷さんは「極端に表現するなら、手を出してから体が回るイメージ」と解説する。まずは打ちに行くポイントに対して正確にバットを出すことを優先。その後に体がついてくる意識を持つことで、広角にバットを出せるようになるという。

打球を飛ばしたいがために、力感を出して体を回転させる打者はいるが、実はそれが落とし穴になる。「力感というのは、自分の体が感じているだけのもの」であり、ボールに力を伝えることには直結しない。むしろ力みに頼ることでポイント負けし、安打の確率は下がってしまう。

強引に振り回して何球かに1球飛ばすのではなく、同じようなスイングでコンスタントに飛距離を出すことが、アベレージヒッターには重要だと土谷さんは説く。ポイントに対して素直にバットをぶつけることができれば、そこからでも十分に力は伝わる。「体が開くと、いろいろな球に対応できなくなる」という言葉を胸に、肩を回しすぎない意識から始めてほしい。（First-Pitch編集部）