今夜『Mステ』豪華7組 M!LK、HYDE、anoら出演 CHEMISTRYはデビュー曲「PIECES OF A DREAM」披露【アーティスト&歌唱曲一覧】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）が、きょう17日に放送される。大ブレイク中のM!LKほか、豪華7組が出演する。
【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト
M!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。メジャー8thシングルにして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日に発売。大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」と期待を込めた。
また、曽野舜太は「『爆裂アゲアゲで滅！』って言いたくなるくらい、全力でパフォーマンスさせていただきます！ ぜひ楽しみにしていてください」、塩崎太智（崎＝たつさき）も「今のM!LKを存分に楽しんでもらえると思いますので、頑張ります」とコメントを寄せた。
デビュー25周年を迎えたCHEMISTRYは5年ぶりに出演。2001年のデビューシングル「PIECES OF A DREAM」と安室奈美恵の名曲カバー「Baby Don't Cry」を披露する。
そして純烈の弟分グループとして、4月8日に1stシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューしたモナキのインタビュー映像も。TikTokを中心に人気を集めているモナキの音楽番組初インタビュー映像も。
ほかにも、anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌「愛晩餐」を、乃木坂46は5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を披露。HYDEは最新シングル「THE ABYSS」をテレビ初披露します。
羊文学は、柳楽優弥主演のNetflixシリーズ「九条の大罪」の主題歌「Dogs」を。緑黄色社会は話題のドラマ主題歌「章」をテレビ初披露する。
■出演アーティスト
ano「愛晩餐」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don't Cry」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
HYDE「THE ABYSS」
羊文学「Dogs」
M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」
緑黄色社会「章」
【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト
M!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。メジャー8thシングルにして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日に発売。大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」と期待を込めた。
デビュー25周年を迎えたCHEMISTRYは5年ぶりに出演。2001年のデビューシングル「PIECES OF A DREAM」と安室奈美恵の名曲カバー「Baby Don't Cry」を披露する。
そして純烈の弟分グループとして、4月8日に1stシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューしたモナキのインタビュー映像も。TikTokを中心に人気を集めているモナキの音楽番組初インタビュー映像も。
ほかにも、anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌「愛晩餐」を、乃木坂46は5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を披露。HYDEは最新シングル「THE ABYSS」をテレビ初披露します。
羊文学は、柳楽優弥主演のNetflixシリーズ「九条の大罪」の主題歌「Dogs」を。緑黄色社会は話題のドラマ主題歌「章」をテレビ初披露する。
■出演アーティスト
ano「愛晩餐」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don't Cry」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
HYDE「THE ABYSS」
羊文学「Dogs」
M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」
緑黄色社会「章」