生ノースマン抹茶が期間限定で登場！上品な甘さとほろ苦さの贅沢スイーツ

北海道発の人気スイーツ「生ノースマン」から、待望の季節限定フレーバー“抹茶”が登場♡しっとりとしたパイ生地に、抹茶あんと抹茶クリームを合わせた贅沢な一品は、和と洋が美しく調和した上品な味わい。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな、この時期だけの特別なスイーツです。

抹茶の魅力を詰め込んだ新作

「生ノースマン抹茶」は、ほろ苦い抹茶あんと、香り豊かな抹茶生クリームをたっぷり包み込んだ一品。甘さを控えめに仕上げることで、抹茶本来の風味をしっかりと引き立てています。

口に入れた瞬間に広がるやさしい甘みと奥深い苦味のバランスが、大人のスイーツタイムをより特別なものにしてくれます。

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こだわりのパイとクリーム

パイ生地は、バターを練り込んだ生地を500層に折り重ね、丁寧に焼き上げたこだわりの仕上がり。しっとりとした食感と軽やかな口当たりが特徴で、中のあんとクリームを引き立てます。

さらに、鹿児島県産抹茶を使用した生クリームは、ふんわり軽く、口どけの良さも魅力。素材の調和が生み出すリッチな味わいを楽しめます。

商品詳細

生ノースマン抹茶



価格：4個入1,400円（税込）

消費期限：製造日から3日

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

販売店舗：新千歳空港店／ノースマンJR東京駅店／ノースマン大丸札幌店（2026年5月1日より）／北海道本舗総合土産店

定番の魅力もチェック

「生ノースマン」4個入1,100円（税込）は、北海道産生乳のクリームとあんを組み合わせた定番人気商品。

ミルキーでコクのある味わいと、しっとりパイの絶妙なバランスが長年愛されています。

生ノースマンで特別なひとときを♡

生ノースマン抹茶は、素材の魅力を丁寧に引き出した贅沢なスイーツ。抹茶のほろ苦さとクリームのやさしい甘さが絶妙に重なり、心まで満たしてくれます。

期間限定だからこそ味わえる特別感も魅力。ぜひこの機会に、自分へのご褒美や大切な人への贈り物として楽しんでみてください♪