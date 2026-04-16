辻希美「ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパン」手作りボリューム弁当公開「食べ応えありそう」「詰め方が綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの辻希美が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ボリューム満点」と話題の特大弁当
辻は「今日も元気に出発」と添え、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当の写真を投稿。「お弁当足りないって言われたからご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパンにしてみた」と記し、焼き色のついた肉や焼き鮭、揚げ物、卵焼き、花の形に飾り切りしたウインナーなどのおかずとご飯が隙間なく詰められた弁当を披露している。
弁当の他にも「＋メロンパン持たせました」と報告し、「学校に慣れて来たって事かな」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点」「量が多くても詰め方が綺麗」「食べ応えありそう」「成長感じる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ボリューム満点」と話題の特大弁当
◆辻希美、長男への“ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパン”の弁当披露
辻は「今日も元気に出発」と添え、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当の写真を投稿。「お弁当足りないって言われたからご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパンにしてみた」と記し、焼き色のついた肉や焼き鮭、揚げ物、卵焼き、花の形に飾り切りしたウインナーなどのおかずとご飯が隙間なく詰められた弁当を披露している。
◆辻希美の投稿に「食べ応えありそう」の声
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点」「量が多くても詰め方が綺麗」「食べ応えありそう」「成長感じる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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