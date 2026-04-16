【唐揚げor煮玉子が無料】餃子の王将、レシート提示でもらえる ドリンク50円引きも
王将フードサービスが展開する「餃子の王将」は、4月16日から4月30日までの期間、「新生活応援キャンペーン」として2つのお得な企画を実施している。
レシート提示で「鶏の唐揚」または「煮玉子」をプレゼントする企画と、会員カード提示でドリンクが税込50円引きとなるキャンペーンを展開。全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で実施する（一部店舗を除く）。■レシート提示で「鶏の唐揚」または「煮玉子」をプレゼント
4月16日〜4月30日の期間中、注文時に4月中に利用したレシートを提示すると、「鶏の唐揚1個」または「煮玉子1個」が無料でもらえる。
対象は、税込500円以上の店内飲食の注文。
▼対象レシート
2026年4月1日〜4月30日の期間中に、「餃子の王将」を利用したレシート
※同一レシートでの利用は1回限り
※使用済みレシートは回収、または使用済みの押印を実施
※プレゼントは持ち帰り不可
同期間中、「ぎょうざ倶楽部会員カード」を注文時に提示すると、ドリンク1杯が税込50円引きとなる。
＜対象ドリンク＞
・アルコール単品（※生ビール〈中／スーパードライ〉を除く）
・ノンアルコールドリンク単品
・ソフトドリンク単品
※割引は1人1日1回、1杯まで
※飲み放題・セット商品は対象外
※店舗により価格が異なる場合がある
▼対象会員カード
2026年版ぎょうざ倶楽部お客様感謝キャンペーン
・シルバー会員カード
・ゴールド会員カード
・プラチナ会員カード