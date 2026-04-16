【唐揚げor煮玉子が無料】餃子の王将、レシート提示でもらえる　ドリンク50円引きも

王将フードサービスが展開する「餃子の王将」は、4月16日から4月30日までの期間、「新生活応援キャンペーン」として2つのお得な企画を実施している。

レシート提示で「鶏の唐揚」または「煮玉子」をプレゼントする企画と、会員カード提示でドリンクが税込50円引きとなるキャンペーンを展開。全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で実施する（一部店舗を除く）。

4月16日〜4月30日の期間中、注文時に4月中に利用したレシートを提示すると、「鶏の唐揚1個」または「煮玉子1個」が無料でもらえる。

対象は、税込500円以上の店内飲食の注文。

▼対象レシート

2026年4月1日〜4月30日の期間中に、「餃子の王将」を利用したレシート

※同一レシートでの利用は1回限り

※使用済みレシートは回収、または使用済みの押印を実施

※プレゼントは持ち帰り不可

■会員カード提示で ドリンク 1杯が50円引き

同期間中、「ぎょうざ倶楽部会員カード」を注文時に提示すると、ドリンク1杯が税込50円引きとなる。

＜対象ドリンク＞

・アルコール単品（※生ビール〈中／スーパードライ〉を除く）

・ノンアルコールドリンク単品

・ソフトドリンク単品

※割引は1人1日1回、1杯まで

※飲み放題・セット商品は対象外

※店舗により価格が異なる場合がある

▼対象会員カード

2026年版ぎょうざ倶楽部お客様感謝キャンペーン

・シルバー会員カード

・ゴールド会員カード

・プラチナ会員カード

※スマートフォンアプリの会員証も対象