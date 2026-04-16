冷やして飲める一石二鳥！ イデア「体幹冷却ポーチ」

記事ポイント 体幹を直接冷やせる凍結ペットボトル用ポーチ溶けた水をそのまま飲める冷却と水分補給の両立建設現場やスポーツ、外出まで幅広く使える設計 体幹を直接冷やせる凍結ペットボトル用ポーチ溶けた水をそのまま飲める冷却と水分補給の両立建設現場やスポーツ、外出まで幅広く使える設計

イデアが、凍結したペットボトルで体幹を冷やせる「体幹冷却ポーチ」を開発しています。

体幹冷却ポーチは、冷却に使った水をそのまま飲める“飲める冷却”という新しい発想が魅力です。

体幹冷却ポーチは、猛暑日の屋外作業やスポーツ、日常の外出で暑さ対策と水分補給をまとめて行えます。

イデア「体幹冷却ポーチ」

商品名：体幹冷却ポーチ開発元：株式会社イデア先行販売開始予定：2026年5月販売場所：クラウドファンディング「Makuake」

体幹冷却ポーチは、凍結したペットボトルをそのまま冷却材として使える暑さ対策グッズです。

体幹冷却ポーチは、専用の保冷剤を用意せずにコンビニなどで購入できるペットボトル飲料を活用できます。

体幹を冷やす設計

体幹冷却ポーチは、体の中心に近い体幹を直接冷やすことで効率よく暑さ対策ができます。

体幹冷却ポーチは、斜め掛けで体幹に密着する構造によって冷却効果を伝えやすくしています。

飲める冷却

体幹冷却ポーチは、凍結したペットボトルをそのまま入れて冷却に使えます。

体幹冷却ポーチは、冷却に使った水が溶けた後にそのまま飲めるため、冷却と水分補給を同時に進められます。

体幹冷却ポーチは、特許および実用新案を出願済みの構造を採用しています。

長時間使える仕様

対応ボトル：500mlの凍結ペットボトル冷却持続時間：約6〜9時間素材：エアロゲル素材Tシャツ表面温度：約17℃を確認（第三者機関試験）

体幹冷却ポーチは、断熱性能に優れたエアロゲル素材によって長時間の冷却を支えます。

体幹冷却ポーチは、猛暑の現場でも衣服表面の温度上昇を抑えながら使いやすい仕様です。

活用シーン

建設現場屋外作業配送・配達業務スポーツ（部活動・屋外競技）日常の外出や買い物

体幹冷却ポーチは、長時間の作業現場から普段の買い物まで幅広い場面で使えます。

体幹冷却ポーチは、暑さで体力を奪われやすいシーンで手軽に取り入れやすい点も魅力です。

体幹冷却ポーチは、猛暑対策と水分補給を一つにまとめた使い勝手のよいアイテムです。

体幹冷却ポーチは、専用保冷剤がいらず身近なペットボトルを活用できる点もうれしい特徴です。

体幹冷却ポーチは、屋外で過ごす時間が長い人ほど便利さを実感しやすい商品です。

イデアが提案する体幹冷却ポーチの紹介でした。

よくある質問

Q. 体幹冷却ポーチはどこで購入できますか？

A. 体幹冷却ポーチは2026年5月からクラウドファンディング「Makuake」で先行販売予定です。

Q. 体幹冷却ポーチはどんな飲料を使えますか？

A. 体幹冷却ポーチは500mlの凍結ペットボトルを使用でき、コンビニなどで購入したペットボトル飲料を活用できます。

Q. 体幹冷却ポーチはどんな場面に向いていますか？

A. 体幹冷却ポーチは建設現場や屋外作業、配送業務、スポーツ、日常の外出や買い物など幅広い場面に向いています。

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