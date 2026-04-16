ジャーマンメタルの雄ハロウィン、“歴代最強メンバー”による東京公演を生中継
ジャーマンメタルの代表的バンド・ハロウィンのデビュー40周年アニバーサリーツアーから、東京公演の模様がWOWOWで独占生中継される。歴代最強メンバーによる白熱のステージとなる。
【写真】かっこいい！WOWOW『ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-』サムネイル
デビュー40周年を迎えた昨年、ハロウィンは歴代最強とも評価される現メンバーによる2作目のニューアルバム『GIANTS＆MONSTERS』をリリースし、10月からはツアー『HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR』の前半戦をヨーロッパ各地で展開。事前にメンバーが明かしていたとおり、このツアーでは定番曲やニューアルバムからの新曲はもちろん、長年演奏していなかった楽曲も披露し、ファンを大いに盛り上げた。
そんなハロウィンが、4月からの北米ツアーを経て、いよいよ5月に待望の日本公演を行なう。その中から最終日（5月10日）の東京・東京ガーデンシアターでのライブをWOWOWが独占生中継する。トリプルギター＆トリプルボーカルから繰り出される、鋭くラウドな疾走感と重厚な曲展開は圧巻。そして日本へのトリビュートの想いを込めたという新曲「This Is Tokyo」にも注目だ。
さらに40周年を記念して、2023年に行なわれたバンド初の日本武道館公演の模様もアンコール放送＆配信される。
■『生中継！ハロウィン ライブ・イン・ジャパン 2026 -HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR-』
5月10日（日）午後5：00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
■『ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-』
5月7日（木）午後8：00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
【写真】かっこいい！WOWOW『ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-』サムネイル
デビュー40周年を迎えた昨年、ハロウィンは歴代最強とも評価される現メンバーによる2作目のニューアルバム『GIANTS＆MONSTERS』をリリースし、10月からはツアー『HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR』の前半戦をヨーロッパ各地で展開。事前にメンバーが明かしていたとおり、このツアーでは定番曲やニューアルバムからの新曲はもちろん、長年演奏していなかった楽曲も披露し、ファンを大いに盛り上げた。
さらに40周年を記念して、2023年に行なわれたバンド初の日本武道館公演の模様もアンコール放送＆配信される。
■『生中継！ハロウィン ライブ・イン・ジャパン 2026 -HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR-』
5月10日（日）午後5：00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
■『ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-』
5月7日（木）午後8：00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり