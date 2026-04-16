【カルビー】ごま油の香ばしさが広がる「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」期間限定発売

カルビー株式会社は、2026年4月27日（月）から「かっぱえびせん ごま油香るのりしお味」を全国のコンビニで、期間限定で先行発売する。コンビニ以外の店舗では、5月11日（月）から販売を開始する。

1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者・松尾孝が幼少期に好んだ“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生した、発売60年を超えた人気商品。過去には、「のりわさび味」や「韓国のり風味」など、のり系のフレーバーを多数展開しており、中でも、2021年から販売している「のりしお味」は、年々、販売規模が拡大している。

同商品は、そんな人気のフレーバーに、ごま油をきかせることで、香ばしさとコクをプラスした。

〈商品特長〉

香ばしいごま油の風味に、青のりと焼きのりの2種類の「のり」を使用。青のりの豊かな香りと、焼きのりのコクが合わさり、えびの風味を引き立てる、香り豊かな味わいに仕上げた。パッケージは、のりの緑を基調としながら、初夏らしく明るめの配色のデザインになっている。

〈商品概要〉

【商品名】

かっぱえびせん ごま油香るのりしお味

【内容量】

64g

【発売日/販売エリア】

2026年4月27日（月）/ 全国のコンビニエンスストア

2026年5月11日（月）/ 全国のコンビニエンスストア以外の店舗

※店舗によっては、取り扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がある