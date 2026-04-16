サカナクション山口一郎「ファッションやインテリア、美術がお好きな方です」仲良しの同郷芸人の素顔紹介
ロックバンド・サカナクションの山口一郎が16日、自身のSNSで親交のある同郷のお笑い芸人・加藤浩次について、意外な一面を紹介した。
【写真】サカナクション山口一郎「ファッションやインテリア、美術がお好きな方です」仲良しの同郷芸人の素顔紹介
山口のフォロワーが、雑誌『switch』のインスタグラムがアップした美術館での山口と加藤の写真について「加藤浩次、私服かわからんけどテレビとは別人みたいな雰囲気でオシャレやな」と投稿すると、山口は以下のように反応した。
「私服ですよ。意外に思われるかもしれませんが、加藤さんはファッションやインテリア、美術がお好きな方です。そういった一面を自分からメディアなどで語らないところも素敵です」
加藤と山口はともに北海道出身でかねてから親交があり、STVラジオ『加藤さんと山口くん』のパーソナリティを担当するほか、加藤が原作・脚本・監督を務めたドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の主題歌「いらない」をサカナクションが書き下ろした。
この投稿に「若い頃のシュッとした恰好も良かったけど今もカッコいいなぁ」「ヨージとかオムプリュスあたりだろうな」「アートも買ってるし、きちんとスタイルが洒落ていますね」などの反響が寄せられている。
【写真】サカナクション山口一郎「ファッションやインテリア、美術がお好きな方です」仲良しの同郷芸人の素顔紹介
山口のフォロワーが、雑誌『switch』のインスタグラムがアップした美術館での山口と加藤の写真について「加藤浩次、私服かわからんけどテレビとは別人みたいな雰囲気でオシャレやな」と投稿すると、山口は以下のように反応した。
「私服ですよ。意外に思われるかもしれませんが、加藤さんはファッションやインテリア、美術がお好きな方です。そういった一面を自分からメディアなどで語らないところも素敵です」
この投稿に「若い頃のシュッとした恰好も良かったけど今もカッコいいなぁ」「ヨージとかオムプリュスあたりだろうな」「アートも買ってるし、きちんとスタイルが洒落ていますね」などの反響が寄せられている。