NHK二宮直輝アナが大阪復帰で「自分でも驚くぐらい」の状況 嶋田ココアナから「少し怖い」とも
NHKの二宮直輝アナウンサーが、大阪放送局に着任し、16日に市内の同局で会見を行った。
【全身ショット】和気あいあい！にこやかな表情を浮かべる二宮直輝アナ
東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金 後6：10〜 ※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやかにあいさつした。
嶋田ココアナからは「溶け込み方が自然すぎて少し怖い」とまで言われたという。二宮アナは「温かい場所に戻ってこられて、うれしい気持ちでいっぱい」と笑顔を見せ、なじみの報道陣を前に関西弁を交えるなど、和気あいあいの会見となった。
『のど自慢』を通じて「お一人おひとりの思いに向き合って、寄り添うことの大切さを感じてきた」という。「『ほっと関西』はニュースで、『のど自慢』とは違うが、根っこの部分は同じだと思っている」と張り切っていた。
【全身ショット】和気あいあい！にこやかな表情を浮かべる二宮直輝アナ
東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金 後6：10〜 ※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやかにあいさつした。
嶋田ココアナからは「溶け込み方が自然すぎて少し怖い」とまで言われたという。二宮アナは「温かい場所に戻ってこられて、うれしい気持ちでいっぱい」と笑顔を見せ、なじみの報道陣を前に関西弁を交えるなど、和気あいあいの会見となった。
『のど自慢』を通じて「お一人おひとりの思いに向き合って、寄り添うことの大切さを感じてきた」という。「『ほっと関西』はニュースで、『のど自慢』とは違うが、根っこの部分は同じだと思っている」と張り切っていた。