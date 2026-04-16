2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』がABEMAにて国内独占・無料生放送された。

【映像】RIIZE＆THE RAMPAGEによるツーマンライブ

この度ABEMAでは、本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。初日となった4月10日（金）のDAY1のステージに出演した、THE RAMPAGEのインタビューをお届けする。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいる。

今年の『マイナビ presents The Performance』も、世界で活躍する豪華アーティストたちが大集結。ジャンルや国境を越えた多彩なパフォーマンスが展開され、大盛況のうちに幕を閉じた。

THE RAMPAGEが語るステージの見どころと今後の野望



©︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

――今回披露したステージの中で、“ここに注目して欲しい！”というポイントを教えてください

LIKIYA：THE RAMPAGEは全てのセットリストを通して色んな感情に浸れる総合エンターテインメントになっているので是非最初から通してご覧下さい！！

陣： コラボレーション！！あの曲を踊れて最高でした！

RIKU： THE RAMPAGEの音楽性、表現の引き出しの豊富さに注目して頂きたいです！

神谷健太： 形を変えていくパフォーマンスや、ダンスにフィーチャーしたDANCE TRACKなど、大人数だからこそできる迫力あるパフォーマンスに注目してほしいです。

与那嶺瑠唯： 今ツアーでもしている「MAJI-YABAI」というダンストラックです。メンバーで音楽、振り付けを作っているので思い入れもあり、“ランペらしさ”が全開のダンストラックになっているので是非注目してほしいです。

山本彰吾： THE RAMPAGEの魅力は全員でのパフォーマンスの“圧”です！！ステージを縦横無尽に駆け回る歌とダンスに注目して欲しいです！！

吉野北人： イベントでは珍しいバラード楽曲があるので注目して欲しいです。

岩谷翔吾： 新衣装！！このイベントで初披露です。

浦川翔平： 普段はツアーでしか見られないパフォーマンスを披露させて頂いております！！そして、RIIZEさんとのコラボパートもここでしか見られないので注目です！！

藤原樹： RIIZEの皆さんとのコラボパフォーマンスです

武知海青： 『STARRY LOVE』をソロでパフォーマンスさせていただきました！！この振り付けは自分自身で考えているので、すごく感情が入ったパフォーマンスにも注目してほしいです！！JAZZダンスは小学校4年生から習っていたので実は得意なんです！！

長谷川慎： RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです！THE RAMPAGEは『Boom Boom Bass』、RIIZEさんは『BURN』に参加して頂きました！！それぞれのグループカラーが出ていて最高のコラボになりました！！

龍： The Performance特別Setlistになっています。自信作なのでぜひ楽しんでください！RIIZEさんともコラボできて幸せです。

鈴木昂秀： RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです！！

後藤拓磨： 現在全国をまわらせて頂いてるLIVEツアー「(R)MPG」でパフォーマンスしている「MAJI-YABAI」（DANCE TRACK）をツアー以外で初めてパフォーマンスしています！THE RAMPAGEパフォーマーの“色”が全開なので注目してほしいです！！あと、衣装も新しくなってるのでそちらも注目です！！

©︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

――グループで叶えたい野望を教えてください

LIKIYA： ドームツアーを回りたいです！！

陣： 地球の裏側まで僕らの音楽を届けたいっ！！

RIKU： 大きなステージでのLIVEももちろんですが、目の前のお客様の心の中で生涯生き続けていくパフォーマンスをすること。

神谷健太： 見てくださる皆さんに幸せを届けられる存在でいられることが一番の願いです。そして、常にチャレンジし続けるグループでありたいです。

与那嶺瑠唯： ドームツアーやアジアツアーを実現したいですし、LAやNYでMV撮影をしたいです！

山本彰吾： 世界でドームツアーを行いたいです。色々な国の人にTHE RAMPAGEのパワーを与えて幸せにしたいと思っております。

吉野北人： ヒット曲！THE RAMPAGEらしい曲で旋風を巻き起こしたい。

岩谷翔吾： ドームツアー！！

浦川翔平： 公演ではやった事があるのですが、ツアーとしてドームを回ったことがないので、THE RAMPAGEでドームツアーがやりたいです！

藤原樹： ドームツアー！！

武知海青： ドームツアーをしたいです！！！頑張ります！！！

長谷川慎： 5大ドームツアー！！！世界でも活躍できるようなアーティスト！

龍： 来年でデビュー10周年。目指せ ドームツアー!!

鈴木昂秀： 世界でもLIVEをしたいです！

後藤拓磨： ドームツアーです！！

©︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所