ガストが、30周年を迎える「ポケモン」とのコラボキャンペーンを4月23日から6月17日まで全店で開催することが発表された。

【画像あり】コラボメニュー・もらえるアクリルスタンド一覧

本キャンペーンでは、ポケモンのわざをモチーフにした特別メニュー全4品を提供する。目玉となるのは「ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」（税込1,429円）で、ピカチュウの“しっぽ型ホイルカッター”を使って30周年記念デザインのホイルを切り開く体験型メニューとなっている。

このほか、ヒトカゲのわざ「ほのおのうず」をトルネードポテトで表現した「ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ」（税込1,209円）、フシギダネの「はっぱカッター」をチップスで表現した「フシギダネの“はっぱカッター”タコライス」（税込1,209円）、ゼニガメの「なみのり」をブルーのラムネ味かき氷で表現した「ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー」（税込879円）がラインナップに並ぶ。

対象メニューの注文で、オリジナルグッズが付属する。歴代の“旅立ちの3匹”が集結した「ゆらゆらアクリルスタンド」（全5種）と、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使用できる「スペシャルフレンダピック」のいずれかを選択できる。

アクリルスタンドは表面と裏面でデザインが異なる仕様で、フレンダピックは「リザードン」と「フシギバナ」または「カメックス」がタッグを組む特別な内容となっている。

店内体験も用意されており、入口にはピカチュウとパルデア地方の旅立ちの3匹と記念撮影ができる大型フォトパネルを設置。座席には30種類以上のポケモンが描かれた座席カードが置かれ、卓上には親子で楽しめるミニクイズも展開される。

また、すかいらーく6ブランド（ガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト）では、同期間にラッキーセットのカプセルグッズ企画も実施する。対象メニューの注文でガチャコインがもらえ、「チャーム コレクション」と「クルコロ コレクション」の2種類のガチャマシンから全12種類のカプセルグッズが手に入る。こちらはなくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）