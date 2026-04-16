飼い主さんに連れられて帰省するたび、おばあちゃんにたっぷり可愛がられるワンコたち。しかし楽しい時間のあとには、毎回訪れる切ない別れがあるのだそう。

投稿は記事執筆時点で4万再生を突破。「もらい泣きした」「お別れは寂しいですよね」などのコメントが寄せられています。

【動画：犬たちを連れて『おばあちゃんの家』へ→帰り際、毎回決まって泣いてしまい…あまりにも尊い『お別れの瞬間』】

おばあちゃんに甘えるふたり

TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」に投稿されたのは、黒柴のあさちゃんと赤柴ののんちゃんが、おばあちゃんと過ごすひととき。この日飼い主さんとともに帰省したふたりは、おばあちゃんにたっぷり可愛がられていたといいます。

のんちゃんはおばあちゃんの膝の上に乗り、体を預けるようにくつろいでいたそう。その隣には、あさちゃんがそっと寄り添っていたのだとか。穏やかな空気の中、自然な距離で過ごす様子からは、おばあちゃんへの信頼がにじみ出ているように感じられます。

涙が…

ふとした瞬間、おばあちゃんはタオルで目元を覆い、そっと涙を拭ったといいます。その表情はどこか照れくさそうでありながら、愛情があふれ出ているよう。お別れする時間が近づいていることを感じ、寂しくなってしまったのでしょうか。

おばあちゃんがあさちゃんの顔を両手で包み込むようにして抱きしめる様子も。あさちゃんはおばあちゃんの想いに応えるように顔を近づけ、熱心に舐めていたのだとか。互いを思う気持ちが重なる瞬間に、思わず胸が熱くなります。

離れがたい、優しい時間

続いてのんちゃんも抱きしめられ、おばあちゃんの腕に顎を乗せてじっと身を委ねていたといいます。その穏やかな表情は安心しきっているようで、見ているだけで心がほどけていくような感覚に。静かな愛情が流れるひとときにほっこり温かい気持ちになります。

何気ない日常の一場面でありながら、そこにはかけがえのない絆が確かに存在しているようです。毎回涙があふれてしまうお別れの瞬間は、愛が深いからこそ生まれる尊い時間だったのでした。

投稿には「あさちゃん、のんちゃんもお祖母様が大好きなのが伝わってきます♡」「優しいおばあちゃんですね」「ワンちゃんの安心しきった顔を見ると涙出てくる」「人とか犬とか関係なく、おばあちゃんにとっては孫は孫」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」では、あさちゃんとのんちゃんの日常の様子が数多く投稿されています。穏やかで温かい時間を過ごすふたりの姿に、癒しを感じたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。