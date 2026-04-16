イタリア料理のファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」が、期間限定・地域限定で「チェリーソース」のデザートを販売中です。SNS上では「まじおいしい！」「サイゼ最強のデザート」と話題になっています。

【画像】やば…ビジュアルも最強！ コチラがサイゼリヤ「チェリーソース」デザートです！ おいしそう！！（5枚）

「チェリーソース」デザートに絶賛の声

「チェリーソース」のデザートは、甘酸っぱいチェリーソースの味わいが濃厚なミルクのコクを引き立てる「チェリーソースのミルクジェラート」（450円、以下、税込み）と、チェリーソースの甘酸っぱさとティラミスのマスカルポーネのミルク感が相性抜群の「チェリーソースのティラミス」（500円）の2種類がラインアップされています。

鮮やかなベリーカラーのソースと、ごろっとしたチェリーが見た目にも華やかなデザートです。公式サイトでは、「フォッカチオ」にチェリーソースを付けて食べると、塩気と甘みが織りなす新しいおいしさになるとおすすめされています。

SNS上では、実際に食べた人から「本当においしいんですよ！食べた方がよい！」「チェリーごろごろで美味でした」「サイゼにしてはお高めですがとっっってもおいしい」「チェリーソースのミルクジェラートのお風呂に入りたいぐらいおいしいです」「洋酒ひたひたティラミスとチェリーの相性最高」と絶賛するコメントが寄せられています。

地域限定での販売となりますが、サイゼリヤの公式サイトで公開されている販売店舗は多数にのぼり、北海道から大分県まで、15ページにわたって掲載されています。

首都圏では、東京都だけで85店舗確認できました。埼玉県、神奈川県も多数の店舗で展開されているものの、千葉県だけは2店舗と少なく、「千葉ほとんど対象外（泣）」「千葉に何の恨みがあってこんなひどいことを…？」「千葉だけもっとレアなデザートが出ないと納得できない！」「大人の事情なのかな…」と嘆く声が上がっています。

お近くの店舗で扱っているかどうか、公式サイトで確認してみてはいかがでしょうか。