2026年4月16日（木） MLB アスレチックス vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.4.16
会場：サター・ヘルス・パーク
結果：[アスレチックス] 6 - 5 [レンジャーズ]
MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。
アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。
1回裏、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 1-0 TEX
2回裏、9番 デンゼル・クラーク 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-0 TEX
3回表、2番 コリー・シーガー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 ATH 2-2 TEX
6回裏、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-2 TEX
7回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 6-2 TEX
8回表、5番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 ATH 6-5 TEX
試合は6対5でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのホーガン・ハリスで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はレンジャーズのジャレン・ビークスで、ここまで1勝1敗0S。アスレチックスのクーネルにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。
ここまでアスレチックスは10勝8敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは9勝9敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-16 13:52:32 更新