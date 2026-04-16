開催：2026.4.16

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 6 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。

1回裏、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 1-0 TEX

2回裏、9番 デンゼル・クラーク 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-0 TEX

3回表、2番 コリー・シーガー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 ATH 2-2 TEX

6回裏、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-2 TEX

7回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 6-2 TEX

8回表、5番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 ATH 6-5 TEX

試合は6対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのホーガン・ハリスで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はレンジャーズのジャレン・ビークスで、ここまで1勝1敗0S。アスレチックスのクーネルにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

ここまでアスレチックスは10勝8敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは9勝9敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 13:52:32 更新