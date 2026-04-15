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YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」が、「【データ検証】オルカンがS&P500に勝っている⁉ 2026年、本当に買うべきはどっちか」を公開した。動画では、金融教育家の塚本俊太郎氏が、投資信託で人気の「オルカン（全世界株式）」と「S&P500」のどちらを選ぶべきか、データを用いて検証している。

まず、両者の特徴を解説。オルカンは47か国に分散投資し「世界の経済成長をまるごと取り込む」のに対し、S&P500は米国の優良企業500社に絞り「アメリカの経済成長をまるごと取り込む」と説明した。また、両方を半分ずつ購入した場合、「実質的に米国株比率が約80%になる」として、重複投資への注意を促している。

続いて、足元の市場推移を比較。直近の相場では、日本株などの好調により「オルカンがS&P500を上回っている」と指摘し、「非米国への分散効果が機能する局面」と分析した。さらに、過去15年間はS&P500が圧倒的なリターンを叩き出した一方で、2000年代はITバブル崩壊やリーマンショックの影響で「S&P500がほぼゼロ成長だった」というデータも提示。時代によって好調・不調の波があることを明らかにした。

結論として、世界経済の主役が変わると考えるなら米国一極集中を避ける「オルカン」、米国が今後も世界経済を牽引すると考えるなら「S&P500」が適していると提言。最後は「どちらを選ぶかより『続けること』が最も重要」と強調し、長期投資において資産形成のベースとなる考え方を示して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:17

オルカンとS&P500の基本的な違いと「両方半分ずつ」の落とし穴
03:03

足元の相場環境では「オルカンがS&P500を上回っている」
06:04

データで見る比較検証！2000年代のS&P500は「ほぼゼロ成長」だった
10:01

2026年、選ぶべき結論は？最も重要なのは「続けること」

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