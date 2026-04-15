「ハーフパンツ」挑戦したい大人へ！【グローバルワーク】春夏に真似したい「サマ見えコーデ」

涼しさもおしゃれも欲張りたい春夏に頼れるハーフパンツ。子供っぽく見えない？ と心配なら、上品なシルエットで大人に似合う【グローバルワーク】の膝丈パンツに注目してみて。スタッフさんの「サマ見えコーデ」を紹介するので、ぜひ参考に。

セットアップでこなれた印象に

【グローバルワーク】「MATINEE LINE / リネンライク / ショートパンツ」\5,990（税込）

リネン混素材を使用した、落ち着いた配色のチェック柄パンツとジレを組み合わせたセットアップスタイル。統一感があり、セットで着るだけでこなれた印象です。パンツは露出控えめの膝丈で、大人も取り入れやすいのが魅力。ストレッチ性があり、洗濯機洗いできるうえ洗濯後シワができにくい素材なのも優秀ポイントです。

タイトなトップスでメリハリを意識

ゆるやかに広がるAラインシルエットの膝丈パンツは、タイトなトップスとも好相性。ポロ襟のトップスやローファーに合わせれば、トラッドな印象に。パンツのウエストサイドのベルトデザインもアクセントになるので、インスタイルで着こなすのがおすすめです。アクティブに過ごしたい春夏のお出かけにもぴったり。

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Writer：Anne.M