触れて見つかる新しい選択肢！ アスクル「いい明日がくる展」

アスクルは、通販で扱う商品を実際に体験できるイベント「いい明日がくる展」を六本木ヒルズアリーナで開催します。

「いい明日がくる展」は、仕事場やくらしを少し快適にしながら、環境や社会にも配慮できる商品を見つけたい人に向いた2日間です。

六本木ヒルズアリーナでは、展示やサンプル配布、参加型企画を通して、買い物の選択肢を広げられます。

イベント 名：いい明日がくる展開催期間：2026年5月30日(土)〜5月31日(日)開催時間：5月30日(土)10:00〜18:00（最終入場17:30）開催時間：5月31日(日)10:00〜17:00（最終入場16:30）会場： 六本木 ヒルズアリーナ（ 東京都 港区 六本木 6丁目10-1）入場料：無料主催： アスクル 株式会社出展参加企業数：63社出展商品シリーズ：105シリーズ

「いい明日がくる展」は、ASKULやソロエルアリーナ、LOHACOで販売している商品を五感で試せる体験型イベントです。

アスクルは、商品そのものの使い心地だけでなく、環境や社会への配慮まで感じられる場として、仕事と日常の両方に役立つ選択肢を提案します。

体験型展示

展示内容：商品展示、出展企業ブースによる商品紹介対象商品：全105シリーズ展示分類：6テーマ

展示商品は、時短や効率アップ、心地よいデザイン、ごみ削減、資源保全など6つのテーマで整理されています。

各テーマでは、毎日の仕事や家事に取り入れやすい商品を比べながら、自分に合う使い方を考えられます。

参加型コンテンツ

実施内容：クイズラリー、ワークショップ、使用済みクリアホルダー回収配布予定：お試しサンプル、限定 ノベル ティ物販：POP UP STORE

参加型コンテンツは、会場を巡りながら商品や取り組みを知りたい人にぴったりです。

サンプルや限定ノベルティ、POP UP STOREもそろい、気になった商品をより身近に感じられます。

資源循環の取り組み

注目シリーズ：Matakul（マタクル）取り組み：使用済みクリアホルダーの回収・再資源化再生 プラスチック を活用したオリジナル商品シリーズ

Matakulは、アスクル資源循環プラットフォームの取り組みから生まれたオリジナル商品シリーズです。

再生素材を使った商品を実際に見て試せるため、環境配慮を無理なく日常に取り入れるヒントを得られます。

「いい明日がくる展」は、ただ商品を見るだけでなく、使い方や選び方まで体験できるところが魅力です。

アスクルの商品に触れながら、仕事を少し楽にしたい人や、暮らしの中で続けやすい環境配慮を探したい人に向いたイベントです。

無料で参加できるため、六本木エリアで週末のおでかけ先を探している人にも立ち寄りやすい機会になります。

アスクルが開催する「いい明日がくる展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「いい明日がくる展」の入場料はいくらですか？

A. 「いい明日がくる展」は無料で入場できます。

Q. 「いい明日がくる展」では何が体験できますか？

A. 「いい明日がくる展」では、ASKULやLOHACOで扱う商品を見て、触れて、試せるほか、クイズラリーやワークショップにも参加できます。

Q. 「いい明日がくる展」はいつ開催されますか？

A. 「いい明日がくる展」は2026年5月30日から5月31日まで六本木ヒルズアリーナで開催されます。

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