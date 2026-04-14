「良いお母さんやな」木下優樹菜、次女とのディズニーショットに反響「再現っぷりすごい 可愛い親子」
「良いお母さんやな」木下優樹菜、次女とのディズニーショットに反響「再現っぷりすごい 可愛い親子」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月14日、自身のInstagramを更新。次女と2人で東京ディズニーランドを訪れた時の様子を公開しました。
【写真＆動画】木下優樹菜が次女とディズニーへ
「可愛い親子」木下さんは「次女が年１で、ママと2人でDisneyに行く日!!という 誕生日でもない 記念日つくりまして。24'は行かなかったけど3回目ということで行ってきました」とつづり、18枚の写真と1本の動画を投稿。次女と東京ディズニーランドを満喫している様子です。ミニーマウスとハグをしたり、アトラクションを楽しんだりしている姿が見られます。また「7枚目のミッキーとミニーちゃんが一緒に歩いていたとこに出会した時、昔テレビ局で、林家ペーパー子さんに会った時の感情になりました」とのことです。
コメントでは「まぁちんの再現っぷりすごい 可愛い親子」「このパーカー、パパに頼んでたやつじゃなかったっけ？」「良いお母さんやな」「まぁちん、大好きなヴァネロペコーデめちゃかわいい」と、絶賛の声などが寄せられました。
「可愛いBox 開けながら盛り上がった」3月19日には「長女と @millefee_official 可愛いBox 開けながら盛り上がった」とつづり、動画を公開していた木下さん。長女の顔にはモザイクがかかっていますが、美人であることがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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