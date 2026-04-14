一部改良でどう変わった？

トヨタは2026年4月3日、「ランドクルーザー250」のガソリン車を対象とした一部改良を実施し、同日に発売しました。

今回の改良では、安全機能および盗難防止装備の標準化に加え、オプション設定の見直しにより商品力を向上させています。なお、ディーゼル車については、同年12月以降の発売が予定されています。

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ランドクルーザー250シリーズは、従来のランドクルーザー「プラド」の実質的な後継モデルとして、2024年4月に発売されました。

「ランドクルーザー300」シリーズと同様に堅牢なGA-Fプラットフォームを採用し、本格的なラダーフレーム構造によって高い剛性を確保しています。

今回の改良対象は、ガソリン車の「VX（7人乗り）」です。ボディサイズは、全長4925mm×全幅1980mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mmです。

ヘッドランプは標準で角形を採用し、メーカーオプションとして丸形ランプも設定されています。

メーカーオプションの丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプは、歴代ランドクルーザーを想起させるアイコニックな丸形デザインが特徴です。

ボディカラーには新色の「ニュートラルブラック」と「サンド」が追加され、全4色のラインナップとなりました。

インテリアカラーはブラックの単色で、シート素材には本革を採用しています。シートレイアウトは3列7人乗りです。

シート関連では、運転席8ウェイ・助手席4ウェイのパワーシートに加え、運転席シートポジションメモリーが標準装備として追加されました。

今回の改良の大きなポイントである盗難防止機能については、「スマートキー測距システム」と「T-Connect マイカー始動ロック」を標準装備化しています。

スマートキー測距システムは、車両付近にキーの所有者がいない場合、ドアの解錠やエンジン始動を制限する機能です。

また、T-Connect マイカー始動ロックは、離れた場所から車両の始動をロックできる機能で、利用にはT-Connectスタンダードの契約およびTOYOTAアカウントの取得が必要です。

人気の高い車種であるだけに、こうした盗難防止機能の充実は安心材料の一つといえるでしょう。

安全面では、「トヨタチームメイト（アドバンストドライブ＜渋滞時支援＞）」およびドライバーモニターを標準装備としました。

さらに、緊急時操舵支援（アクティブ操舵支援付）やフロントクロストラフィックアラート（FCTA）、レーンチェンジアシスト（LCA）を追加し、トヨタセーフティセンスの機能を拡張しています。

パワートレインには、最高出力163PSを発揮する2.7リッター直列4気筒自然吸気エンジンを搭載しています。駆動方式はフルタイム4WD、トランスミッションには6速ATを採用しています。

なお、価格（消費税込）は577万9400円で、改良前から32万9400円の値上げとなりました。