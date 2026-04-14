プロ野球のファーム・リーグは14日、東、中、西地区に交流戦、ナイターを含めて計7試合が行われた。

日本ハムはファーム交流戦の中日戦（鎌ケ谷）に3―0で完封勝利。先発・福島が6回2/3を5安打8奪三振無失点で、4番手・宮西が1回1安打無失点で1セーブ目。マルティネスが初回の先制1号ソロなど2安打2打点、宮崎が4回の2号ソロなど2安打を放った。中日先発・松葉は6回7安打3失点で2敗目。山本、育成選手の福元が2安打。

東地区のロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に5―2。先発・唐川が5回4安打6奪三振2失点で2勝目（2敗）を挙げた。2番手の育成選手・中村亮が4回1安打無失点で1セーブ目。池田が初回の先制2号2ランなど2安打。オイシックス先発・笠原は7回5安打4失点で3敗目（1勝）。田中が5回に1号2ラン。

楽天はヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）に3―2で逆転勝ち。先発・坂井が6回5安打6奪三振2失点で2勝目。4番手・日当が1回1安打1奪三振無失点でリーグ14球団で単独トップの6セーブ目を挙げた。育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が2安打2打点、マッカスカーが2安打。ヤクルト先発の育成選手・西浜は3回3安打2失点。モイセエフが初回に先制の1号2ランなど2安打を放った。ドラフト1位・松下（法大）も2安打。

中地区のDeNAは西武戦（カーミニークフィールド）に5―0で完封勝利。先発のドラフト2位・島田（東洋大）が5回4安打無失点で1勝目を挙げた。井上が初回に先頭打者本塁打となる1号ソロを放つなど2安打。西武先発・冨士は4回3安打2失点（自責1）で1敗目。打線は5安打に終わった。

西地区のオリックスは広島戦（由宇）に8―3。来田、内藤が2安打2打点、育成選手の河野が2安打を放った。先発の育成選手・宮国が7回8安打3失点で3勝目。広島は林が2安打2打点、前川が2安打。先発・佐藤柳は5回5安打5失点（自責1）で2敗目を喫した。

阪神はソフトバンク戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）の延長10回、4―3で逆転サヨナラ勝ち。延長10回1死から代打・糸原が逆転サヨナラの2点二塁打を放った。先発・ラグズデールは6回3安打6奪三振1失点。ソフトバンク先発の育成選手・藤原は5回2安打7奪三振で無失点の好投。笹川が2安打1打点、山本が2安打。