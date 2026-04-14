『Dr.STONE』第27話「宇宙は数学という言語で書かれている」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第27話のあらすじと先行場面カットが公開。また『オリジナルサウンドトラック6』の配信が決定した。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
このたび、第3クール第27話の先行場面カットとあらすじが公開された。
＜第27話「宇宙は数学という言語で書かれている」あらすじ＞
ゼノがクラフトしたジェットエンジンを使い、共作第一号機となるミサイルを完成させた千空。流木で塞がっていたスエズ運河を、科学の力で突破した！ 超爆速ショートカットで数学の街・インドへと上陸した科学王国のメンバーは、ロケット開発に必須の「数学力」をゲットすべく、龍水が信頼を寄せる天才数学使い・SAIを探す。しかし、目覚めたSAIは、龍水を見るなり逃げ出してしまう……！
＞＞＞第27話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
また、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終ファイナルシーズン第2クールと、現在放送中の第3クールの劇中音楽を収録した『TVアニメ「Dr.STONE」オリジナルサウンドトラック6』が4月16日（木）24時（＝4月27日〈金〉0時）より配信が決定した。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
＜第27話「宇宙は数学という言語で書かれている」あらすじ＞
ゼノがクラフトしたジェットエンジンを使い、共作第一号機となるミサイルを完成させた千空。流木で塞がっていたスエズ運河を、科学の力で突破した！ 超爆速ショートカットで数学の街・インドへと上陸した科学王国のメンバーは、ロケット開発に必須の「数学力」をゲットすべく、龍水が信頼を寄せる天才数学使い・SAIを探す。しかし、目覚めたSAIは、龍水を見るなり逃げ出してしまう……！
＞＞＞第27話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
また、TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終ファイナルシーズン第2クールと、現在放送中の第3クールの劇中音楽を収録した『TVアニメ「Dr.STONE」オリジナルサウンドトラック6』が4月16日（木）24時（＝4月27日〈金〉0時）より配信が決定した。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優