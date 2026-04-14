【きょうから】松屋“伝説のメニュー”が待望の1ヶ月限定復活！食べ応え満点『ごろごろ煮込みチキンカレー』
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう14日午前10時より『ごろごろ煮込みチキンカレー』（税込890円／単品770円）を販売開始した。
【写真】大きいチキンがたっぷり入った『ごろごろ煮込みチキンカレー』
根強いファンも多い同店の“ごろチキ”と、社員イチオシの「オリジナルカレー」を合わせた『ごろごろ煮込みチキンカレー』が今年も復活。鉄板でジューシーに焼き上げたごろっごろっのチキンが、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレーに埋もれる、食べ応え満点の一皿となっている。SNSでもレギュラー化や復活を望む声が多数寄せられる人気メニューが、今年は約1ヶ月間の期間限定で登場する。
【写真】大きいチキンがたっぷり入った『ごろごろ煮込みチキンカレー』
根強いファンも多い同店の“ごろチキ”と、社員イチオシの「オリジナルカレー」を合わせた『ごろごろ煮込みチキンカレー』が今年も復活。鉄板でジューシーに焼き上げたごろっごろっのチキンが、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレーに埋もれる、食べ応え満点の一皿となっている。SNSでもレギュラー化や復活を望む声が多数寄せられる人気メニューが、今年は約1ヶ月間の期間限定で登場する。