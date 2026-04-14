Aile The Shota、2ndアルバム『REAL POP 2』リリース記念コラボバー企画が北海道・札幌に上陸決定
Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』のリリースを記念し、2026年4月24日〜4月30日の期間にSAPPORO STREAM HOTEL（北海道札幌市中央区、総支配人・百瀬 毅）7階「BAR & GRILL Splish」にて、期間限定コラボレーションバーを開催することを発表した。期間中は、楽曲の世界観をテーマにしたオリジナルカクテルと、本人メッセージ入りの限定コースターを楽しむことができる。
本企画は、『REAL POP 2』がリリースされた2026年2月に東京・SHIBUYA STREAM HOTELで先行して実施されていたが、この度札幌でも開催が実現した。
コラボレーションバーでは、2025年にリリースされ、本作にも収録された楽曲「SAKURA」「向日葵花火」「月見想」「ハナユキ」をテーマにした4種のオリジナルカクテルが用意される。各曲は春・夏・秋・冬をイメージしており、その世界観が味覚とビジュアルで表現されている。また、各カクテルにはアルバムジャケットデザインにAile The Shota直筆メッセージをプリントした限定オリジナルコースターが付属する。
店内ではAile The ShotaのMVが上映され、音楽や映像演出とあわせて、アルバムの世界観を感じながらカクテルを味わうことができる。さらに、Instagramハッシュタグキャンペーンも実施。本人直筆サイン入りポスターが当たる参加型企画も展開し、ファン同士の交流の場としても楽しめる機会になるという。
◾️Aile The Shota × SAPPORO STREAM HOTEL コラボレーションバー
・開催日：2026年4月24日（金）〜4月30日（木）
・時間：18:00〜24:00(L.O.23:30)
※開催初日4月24日（金）と、最終日30日（木）は、21:00より営業開始
※貸切営業などにより一部営業時間変更が生じる場合がございます。最新情報は店舗にお問い合わせください。
・店舗：SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」
・料金：カクテル（ノンアルコール対応可）各1,200円／フードプレート1,200円
・滞在時間：2時間制
・内容：コラボレーションカクテル（オリジナルコースター付き）提供、MV上映、Instagramキャンペーン
・お客さまのお問合せ先：「BAR & GRILL Splish」TEL：011-206-7350
※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれます。
※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。
※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。
※席の指定は承りかねます。
※写真はすべてイメージです。
※定員になり次第ご予約受付を終了いたします。
※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。
※会場内で撮影された写真や動画は、広報活動に使用される場合があります。
▼楽曲から生まれた4つのカクテルとオリジナルコースター
対象カクテルを1杯ご注文ごとに、Aile The Shota直筆サインと本人からのメッセージをプリントしたオリジナルコースター（全4種）を1枚プレゼント。ここでしか手に入らない、本イベント限定の特別なアイテムとして、ファン必見の特典となる。
SAKURA：1,200円
「SAKURA」とAile The Shotaの透き通る歌声から着想を得た春色の一杯。グレープフルーツとレモンの爽やかな風味にソーダの軽やかな喉越しを重ね、舞い散る桜をイメージした華やかなカクテル。
向日葵花火：1,200円
マンゴーリキュールとオレンジが生み出す鮮やかな色彩で夏の高揚感を表現。オレンジスピリッツのほろ苦さが、楽曲に込められた儚い恋心を感じさせる一杯。
月見想：1,200円
ジャケットに描かれた空想の花のカラーをモチーフに制作。巨峰リキュールで月夜の空が表現され、苦しくも美しい“想い”がソーダの余韻で描かれている。
ハナユキ：1,200円
雪の白さをチョコレートベースで表現した冬のカクテル。結晶やパールシュガーをあしらい、「花のように降る雪」というストーリーを立体的に演出。
▼カクテルと楽しむコラボレーションフード
楽曲タイトルや作品の持つポップでエモーショナルな空気感をネーミングやビジュアルに落とし込み、まるで作品の世界観に入り込んだかのような体験を演出。
REAL PLATE 2：1,200円
・生ハム
・黒トリュフチップス
彩りや盛り付けにもこだわり、カクテルとともに楽しむことで『REAL POP 2』の世界観がより立体的に広がるラインナップに。味わいだけでなく、写真に収めたくなるビジュアルも魅力のひとつとなっている。
▼Instagramハッシュタグキャンペーン
イベント期間中、指定ハッシュタグを付けてInstagramに投稿いただいた方の中から抽選で5名さまに、Aile The Shota直筆サイン入りポスターをプレゼント。
応募期間：2026年4月24日（金）〜4月30日（木）
賞品：本人直筆サイン入りポスター（5名さま）
▼BAR & GRILL Splishについて
日本屈指の繁華街「すすきの」の中心「COCONO SUSUKINO（ココノ ススキノ）」の上層階に立地する「SAPPORO STREAM HOTEL」内レストラン。「北海道とつながるモダングリル」をテーマに、地元食材をふんだんに取り入れたメニューでお迎えいたします。朝食、ランチはブッフェを、夜はアラカルトメニューやコース料理をお楽しみいただけます。
営業時間：07:00〜10:00（L.O.09:30）
11:30〜14:00（L.O.13:30）
18:00〜22:00（L.O.21:30）
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/index.html
▼SAPPORO STREAM HOTELについて
渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。
住所：〒064-0804
北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1
TEL：011-206-1099【代表】
〔ホテル公式ウェブサイト〕https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.html
〔ホテル公式“Instagram”〕https://www.instagram.com/sapporostream/
〔ホテル公式“X”〕https://x.com/sapporostream
◾️『Aile The Shota Oneman Live “REAL POP” (Live at TOKYO GARDEN THEATER 2025.03.16)』
2026年3月16日（月）リリース
配信：https://orcd.co/ats_realpop_live
◾️2ndアルバム『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
購入：https://bio.to/ATS_REALPOP2
▼商品形態
【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定)
【収録内容】
-CD-
01.開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)
02.SAKURA (Prod. Taka Perry)
03.ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)
04.ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)
05.向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
06.レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)
07.月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
08.Fantasize (Prod. Alenoise)
09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)
10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
11.キセキセツ (Prod. Taka Perry)
-Blu-ray DISC 1-
Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
01.さよならシティライト
02.so so good
03.常懐
04.DEEP
05.Eternity
06.sweet
07.hungover feat. Kenya Fujita
08.Destroy
09.Thinkin’ bout you with ShowMinorSavage
10.Ocean with ShowMinorSavage
11.THE SESSION (ATS BAND & ODORI)
12.Foolish
13.gomenne
14.me time -remix- feat. SKY-HI
15.J-POPSTAR feat. SKY-HI
16.new blood feat. Maddy Soma
17.AURORA TOKIO
18.Yumeiro
19.FANCITY
20.愛のプラネット feat. dawgss
21.空を読む
22.Memoria -self cover-
23.アノナミダ
24.踊りませんか?
25.SAKURA
EN.1 No Frontier
EN.2 IMA
EN.3 LOVE
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
【収録内容】
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
◾️＜Aile The Shota Oneman Tour 2026＞
2026年
3月20日（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL
3月21日（土）福岡・DRUM LOGOS
3月28日（土）埼玉・HEAVEN’S ROCK KUMAGAYA
4月4日（土）新潟・NIIGATA LOTS
4月19日（日）岡山・YEBISU YA PRO
4月25日（土）石川・REDSUN
4月29日（水・祝）大阪・BIG CAT
5月8日（金）宮城・Rensa
5月9日（土）北海道・PENNY LANE24
5月23日（土）愛知・THE BOTTOM LINE
5月28日（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
詳細：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/
▼チケット一般販売中
https://eplus.jp/ailetheshota/
◾️Aile The Shota 2nd Album『REAL POP2』リリース記念グッズ
購入：https://bmsg.shop/
▼商品ラインナップ
“REAL POP2” Long Sleeve Tee 各種
“REAL POP2” Socks 各種
“REAL POP2” Flower Acrylic Stand
“REAL POP2” Flower Random Charm
“REAL POP2” Flower Big Cloth
詳細：https://ailetheshota.tokyo/news/
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