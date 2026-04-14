◾️Aile The Shota × SAPPORO STREAM HOTEL コラボレーションバー

・開催日：2026年4月24日（金）〜4月30日（木）

・時間：18:00〜24:00(L.O.23:30)

※開催初日4月24日（金）と、最終日30日（木）は、21:00より営業開始

※貸切営業などにより一部営業時間変更が生じる場合がございます。最新情報は店舗にお問い合わせください。

・店舗：SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」

・料金：カクテル（ノンアルコール対応可）各1,200円／フードプレート1,200円

・滞在時間：2時間制

・内容：コラボレーションカクテル（オリジナルコースター付き）提供、MV上映、Instagramキャンペーン

・お客さまのお問合せ先：「BAR & GRILL Splish」TEL：011-206-7350

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

※席の指定は承りかねます。

※写真はすべてイメージです。

※定員になり次第ご予約受付を終了いたします。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※会場内で撮影された写真や動画は、広報活動に使用される場合があります。

▼楽曲から生まれた4つのカクテルとオリジナルコースター

対象カクテルを1杯ご注文ごとに、Aile The Shota直筆サインと本人からのメッセージをプリントしたオリジナルコースター（全4種）を1枚プレゼント。ここでしか手に入らない、本イベント限定の特別なアイテムとして、ファン必見の特典となる。

SAKURA：1,200円

「SAKURA」とAile The Shotaの透き通る歌声から着想を得た春色の一杯。グレープフルーツとレモンの爽やかな風味にソーダの軽やかな喉越しを重ね、舞い散る桜をイメージした華やかなカクテル。

カクテル：SAKURA

向日葵花火：1,200円

マンゴーリキュールとオレンジが生み出す鮮やかな色彩で夏の高揚感を表現。オレンジスピリッツのほろ苦さが、楽曲に込められた儚い恋心を感じさせる一杯。

カクテル：向日葵花火

月見想：1,200円

ジャケットに描かれた空想の花のカラーをモチーフに制作。巨峰リキュールで月夜の空が表現され、苦しくも美しい“想い”がソーダの余韻で描かれている。

カクテル：月見想

ハナユキ：1,200円

雪の白さをチョコレートベースで表現した冬のカクテル。結晶やパールシュガーをあしらい、「花のように降る雪」というストーリーを立体的に演出。

カクテル：ハナユキ

▼カクテルと楽しむコラボレーションフード

楽曲タイトルや作品の持つポップでエモーショナルな空気感をネーミングやビジュアルに落とし込み、まるで作品の世界観に入り込んだかのような体験を演出。

REAL PLATE 2：1,200円

・生ハム

・黒トリュフチップス

REAL PLATE 2

彩りや盛り付けにもこだわり、カクテルとともに楽しむことで『REAL POP 2』の世界観がより立体的に広がるラインナップに。味わいだけでなく、写真に収めたくなるビジュアルも魅力のひとつとなっている。

▼Instagramハッシュタグキャンペーン

イベント期間中、指定ハッシュタグを付けてInstagramに投稿いただいた方の中から抽選で5名さまに、Aile The Shota直筆サイン入りポスターをプレゼント。

応募期間：2026年4月24日（金）〜4月30日（木）

賞品：本人直筆サイン入りポスター（5名さま）

▼BAR & GRILL Splishについて

日本屈指の繁華街「すすきの」の中心「COCONO SUSUKINO（ココノ ススキノ）」の上層階に立地する「SAPPORO STREAM HOTEL」内レストラン。「北海道とつながるモダングリル」をテーマに、地元食材をふんだんに取り入れたメニューでお迎えいたします。朝食、ランチはブッフェを、夜はアラカルトメニューやコース料理をお楽しみいただけます。

営業時間：07:00〜10:00（L.O.09:30）

11:30〜14:00（L.O.13:30）

18:00〜22:00（L.O.21:30）

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/index.html

▼SAPPORO STREAM HOTELについて

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

住所：〒064-0804

北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099【代表】

〔ホテル公式ウェブサイト〕https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.html

〔ホテル公式“Instagram”〕https://www.instagram.com/sapporostream/

〔ホテル公式“X”〕https://x.com/sapporostream