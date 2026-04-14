子どもとみられる遺体をきょう司法解剖　遺体発見現場「土地勘ないと入る場所ではない」　京都・南丹市小学生行方不明

11歳の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。

警察は、14日司法解剖を行い、身元の確認や死因の特定を進める方針です。

酒井麻衣記者：

遺体発見現場では規制線が張られていて、けさ8時半ごろに鑑識とみられる警察官が中に入っていきました。近所の人によるとこのあたりは地元の人しか通らないような人通りが少ない場所だということです。

13日午後4時45分ごろ、京都府南丹市の山林で、あおむけに倒れた状態で子供とみられる遺体が見つかりました。

南丹市では園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から 行方不明になっていて、警察がのべ約1000人態勢で捜索する中で遺体が発見されたということです。

身元は明らかになっていませんが、濃紺のフリースにベージュの長ズボン姿で、情報提供を呼び掛けるチラシにある服装と特徴が似ています。

また、死後相当の日数が経っているとみられ、警察は14日、司法解剖を行い、身元の確認や死因の特定を進めるとしています。

遺体が発見されたのは、学校から南西約2キロの山林で、通学かばんや靴が発見された場所からは離れています。

周辺の土地を所有する人：

よっぽど土地勘っていうかないとなかなか入るような場所ではないんですけれども。私自体もこの土曜日に山菜取りとかをしてて、全く変化も感じなかった。

遺体の発見を受けて14日、園部小学校は臨時休校となり、周辺には不安が広がっています。