敵地に落ちたF-15E！ 搭乗員2名のために「100機超」を投入

2026年2月以降、アメリカおよびイスラエルによる対イラン航空攻撃は、周到に構築された航空優勢と高度な電子戦能力を背景に実施されてきたなかで、ほとんど損害を出さぬまま一方的に戦果をあげています。

【まるで空飛ぶ要塞！】上空で派手に火を噴くAC-130対地攻撃機（写真）

しかし、いかに精緻な作戦計画をもってしても、戦争に「絶対」は存在しません。その冷厳な現実を示すかのように、ついに最初の損失が発生しました。4月2日、アメリカ空軍の戦闘攻撃機F-15E「ストライクイーグル」が撃墜され、搭乗していたパイロットおよび後席の兵装システム士官は、敵地たるイラン領内からの脱出を余儀なくされたのです。

この瞬間、戦局は質的転換を遂げました。すなわち、「迅速なる救出」を至上命題とするアメリカと、「早期の捕縛」を狙うイランとのあいだで、搭乗員の確保を巡る熾烈な時間競争が開始されたのです。

航空機の喪失そのものよりも、その後に待っている一連の行動こそが、軍事組織の本質と価値観を最も雄弁に露呈させます。アメリカが選択したのは、躊躇なき大規模な戦闘捜索救難（CSAR）の発動でした。

投入された航空戦力は百機を超え、戦闘機、電子戦機、空中給油機、無人機、救難機など、ありとあらゆる航空機が用いられました。なかでも中核を担ったのは、長距離浸透能力を有するHC-130J「コンバットキングII」および、回収任務に特化したHH-60G「ペイブホーク」です。

ただ、これら航空機は、輸送機もしくは汎用ヘリに自己防御システムを搭載しただけの機体であり、脆弱性を抱えています。それでも依然として敵防空網の脅威が残存するイラン領空へと突入した事実は、本作戦の危険性を如実に物語っていると言えるでしょう。

被害は撃墜されたF-15以上 それでも「大成功」と言えるワケ

そもそも「戦闘捜索救難」は、人命救助にとどまりません。それは国家と兵士のあいだに結ばれた「契約の実践」です。



HC-130J「コンバットキング」とHH-60G「ペイブホーク」は戦闘捜索救難ミッションにおいてチームを組み活動する。（画像：アメリカ空軍）



「生存者がいる限り決して見捨てない」という理念は、しばしば美辞麗句として語られますが、本作戦においてそれは標語に留まるものではなく、具体的な行動原理として確実に機能しました。敵地奥深くにおける味方兵士の救出という、純粋な戦術合理性のみでは説明しきれぬ決断の背後には、この揺るぎない信念が確固として存在していたといえるでしょう。

結果として、2名の搭乗員は無事に救出されました。しかし、その代償は決して軽微ではなかったようです。輸送・救難任務に従事したHC-130Jが2機、さらに軽攻撃ヘリコプターAH-6が失われたとされます（人的被害は無し）。単純な装備価値の比較においては、撃墜されたF-15E、その1機をも上回る損失でした。

それにもかかわらず、この作戦はアメリカ空軍にとって紛れもなく「成功」と評価されるでしょう。なぜなら、彼らにとって最も重要なのは装備ではなく「人」だからです。とりわけ航空機搭乗員は高度な訓練が必要であり、長年にわたる投資の結果生み出される「人財」なので、容易に代替し得ない存在なのです。

また何より、「必ず救出される」という確信は、前線に立つ兵士の心理的基盤を形成し、その戦闘意志を根底から支えています。

F-15Eが撃墜されたこと、そのこと自体は確かに損失には変わりありません。しかし、それに続く救出作戦は、アメリカ軍の本質を最も鮮明に映し出した事例であったと言えるでしょう。彼らは装備を失うことは厭わない一方、人を見捨てることはない。その確信こそが、民主主義国家における志願制という制度のもとで軍務を選択する者たちを支え続ける、持続性と強靭性を担保する最も根源的な動機となっているのです。