リーズ・ユナイテッド田中碧がマンチェスター・ユナイテッド撃破に貢献した

イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間4月13日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場した。

プレミアでの先発はおよそ4か月ぶりだったが、ハイパフォーマンスで2-1での勝利に貢献した。

5日に行われたFAカップ準々決勝のウェストハム戦では鮮やかなゴールを決めて決勝進出に大きく貢献していた田中。プレミアリーグで昨年12月14日の第18節サンダーランド戦以来となるスタメンの機会は強豪ユナイテッドとの一戦となった。

前半45分にはGKセンヌ・ラメンスをダブルタッチでかわし、あとはゴールに流し込むだけという決定機を迎えたが、カバーに戻ったDFリサンドロ・マルティネスに防がれて惜しくも得点はならず。それでも後半29分に途中交代となるまで攻守に質の高いプレーを披露した。

リーズは後半に1人退場者を出したユナイテッドを相手に2-1で勝利。敵地オールド・トラッフォードで7試合ぶりの白星を手にした。

英地元紙「ヨークシャー・イブニング・ポスト」の選手採点で田中は10点満点中の8点だった。「前半終了間際のチャンスは惜しくも得点にならなかったが、他にもいくつかの素晴らしい瞬間があった。身体を張ったプレーもあり、チャンスがあれば積極的に前へ飛び出していった」とそのアグレッシブなパフォーマンスが高く評価されていた。

リーズは勝ち点を36に伸ばして15位。敗れたユナイテッドは4位アストン・ビラと並ぶ勝ち点55で3位となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）