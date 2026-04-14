自身初となる本格写真集「艶夢（えんむ）」（講談社刊）を2月に発売したアルコ＆ピースの平子祐希（ひらこゆうき）さん。タレント番組出演本数ランキング（ニホンモニター調査）では、2024年は478本、2025年は483本と2年連続で4位にランクインするなど、芸能界の中でも屈指の仕事量をこなしています。

その一方で、平子さんは長い下積み時代を経験しています。2006年に相方の酒井健太さんとアルコ＆ピースを結成するも仕事がなく、奥様に金銭面でも支えられながら、芸人活動を続けていました。

現在の売れっ子になるまでの道のりは決して平坦なものではありませんでした。前編では平子さんに“仕事が増えた2つのターニングポイント”を語ってもらいました。

後編： 愛妻家のアルピー平子が語る、家族と過ごす時間と仕事量のバランス「多少手取りが減ってでも……」50歳に向けた目標とは

お金がなかった下積み時代「33歳のときに限界がきました」

――平子さんが芸人を目指したきっかけを教えてください。

僕の場合は、明確にきっかけがあるわけではなくて、流れ着いて芸人になったところが大きいんです。勉強ができるわけではなかったし、パソコンも使えない。そんな僕が子供のころから敬愛しているのが渥美清さん。両親が「男はつらいよ」が好きで、家の中ではしょっちゅう映像が流れていたんです。そんな大好きな渥美さんがかつて舞台で芸人（コメディアン）として活動していたことを知って、初めて芸人に興味が沸きました。

高3のときにいよいよ進路を考えなくてはいけなくて、就職なのか、進学なのか、選択を迫られたときに、“渥美清さんへの憧れの気持ち”を思い出しました。他にやりたいことも、何かしら秀でた能力もなかった片田舎の学生（平子さんは福島県いわき市出身）が、“上京したい”という気持ちにかこつけて、芸人を目指すという。選択したというより、“これしかなかった”というのが正しいと思います。

――当時、自分の笑いのセンスやタレントとしての才覚を信じていたわけではなかった？

ないですね。学生時代は今でいう“陰キャ”タイプでしたし、文化祭なんかで、漫才コンビを組んだらウケて、それをきっかけに芸人を目指すという人も少なくはないんですけど、僕は、学校行事で輝いたことは一切なかったですから。どちらかと言うと、照明係などの裏方に徹するタイプ。 一切の成功体験もなく、プランもなく、ただただ芸人の世界に飛び込んでしまいました 。

――仕事がなかった下積み時代、現実とどう向き合っていましたか？

芸人仲間と一緒に下積み時代を過ごしていましたが、今みたいに“若くして世に出る手段”は多くはなかったですからね。それこそ、現代はSNSでバズったり、様々なアプローチの方法があるじゃないですか。そんな中で、“この下積み時代の苦労も将来の何かの役には立つだろう”と思いながら、仲間と横一線でやっていました。それ自体は問題なかったんですけど、2007年当時29歳で結婚して、子供を授かりましたが、そんな中で僕自身はアルバイトを続けていたんです。その環境下で、“さすがにしんどい”という気持ちが募り、33歳のときに限界がきました。

芸人人生に見切りをつけるために出場した「THE MANZAI 2012」で3位に

30歳くらいのときも仕事がなくて芸人を諦めかけたときに、奥さんに「貯金があるから支えさせてください」と言ってもらったことがあったんです。そのときは奥さんの言葉に甘えさせてもらったんですけど、アパレルの仕事をしながら貯めてくれた500万円は、2年で0円になりました。

当時の僕は芸人とは名ばかりで、日々アルバイト生活。月々6万、7万円程度しか渡せず、そんな生活が何年も続いたので、心が折れてしまったんです。“しっかりした仕事をしなくちゃな”と考えていたときに、餃子専門店の開業を思いつきました。理由は、有名店になれば冷凍発送でも儲けることができると思ったからです。

どこで修行しよう、修行後は明大前（東京・世田谷区）に1号店を出そう、ニラ・ニンニクたっぷりの餃子にしよう、「食べた当日・翌日のデートは禁止」というキャッチコピーまで考えていたんですけど、「THE MANZAI 2012」で3位になることができて、お笑い芸人としての仕事が少しずつ回り始めました。

――現在の平子さんの活躍が見られている1つのターニングポイントだったと。

「芸人を辞めてちゃんとした職業に就く」という話を奥さん、相方にした2カ月後でしたから、紙一重でしたね。「THE MANZAI 2012」は最後の大会という感覚でした。その前年度も決勝には残りましたが、審査員得票が0票だったので、“勝ち上がるのは無理だよな”と思っていましたし。 自分の芸人人生に見切りをつけるために出場しました 。

――結果、現在に繋がっていると。

ラッキーでしたね。運でしかないと思います。

ただ、今考えると、餃子屋さんをやっていたほうがもしかしたら実入りがよかった可能性はありますね。餃子ブームなんて言葉がありますけど、廃れないブームとして長々続いている気がしますし、餃子で一攫千金を築いていた未来もあったんじゃないかと時々思います（笑）。

開き直って芸人人生が好転。無理をしない等身大の自分で笑いをとる

――芸人として活躍するために意識したことはありますか？

自分自身のパーソナルな部分を笑いに生かす、というのは何年もかかりました 。きっかけは何年か前、鼻毛に白髪が混じっていたことです。1本だけ白髪が混じっていて、これが結構ショックな出来事だったんです。“もうそんな時期か”と考えさせられたというか。

その頃、子供も中学校に上がっていたし、極端な言い方ですが、 これからの僕の人生はもう“余生・終活だな”と思ったんです 。

芸人はゴールがない仕事という中で、メディアに出るうえで、どこかで自分を殺して、芸人っぽい振る舞いを無理やりしていた部分がありました。僕自身はしゃぐようなキャラでもないのに、はしゃいでみたり、ね。そんな自分にどこかで違和感を覚えながら、活動していたんですけど、これからの人生が終活の期間だとしたら、“自分の好きなように仕事をさせてもらおう”と、開き直ることができたんです。好きな仕事だけをやらせてもらって、なおかつ、 自分の生まれながらのテンションで活動させてもらおうと 。

そんな風に開き直ったら急に忙しくなりました。もちろんある程度の年齢になったから、このトーンで、このテンションで、表に出ることが許されるようになってきたのかなとは思います。若手の頃にこのテンションだったら見え方は違うでしょうし。

――等身大の姿が、結果的に稀有な個性になっていたと。

そうですね。自分のやりやすい仕事の仕方を選んだ結果、ありがたいことにお仕事をいただけるようになりました。

昔は世間がイメージする“THE・芸人”な姿を演じながら活動していたこともありました。ただそういった明るい芸人やはしゃぐプロはいくらでもいて。そんな中で、埋もれないように、“僕は僕”と割り切るタイミングがあったというか。

結局、ちゃんと就職もせず、芸人を目指す人はある種の“滑稽さ”を秘めていると思います。だってそもそも舞台上で変な格好をして、人を笑わせて、お金を稼ごうとしている人ですから。そういった素の部分を素直に出したほうが、結果的によりツッコミどころのある人間になれると思います。僕の場合はそれに気づくのが遅かったんですけどね。

プロフィール 平子祐希（ひらこゆうき） 平子祐希（ひらこゆうき） 1978年、福島県いわき市出身。2006年に相方・酒井健太と共にアルコ＆ピースをコンビ結成。「THE MANZAI 2012」「キングオブコント2013」決勝進出。事務所の先輩である有吉弘行の冠番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（JFN）へのアシスタント出演や、「アルコ＆ピースのオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）のレギュラー出演などをきっかけに深夜ラジオリスナーからの根強い支持を得る。タレント番組出演本数ランキング（ニホンモニター調査）では、2024年は478本、2025年は483本と2年連続で4位にランクイン。その人柄は芸人仲間・ファンだけでなく制作陣からも支持されている。 X（旧Twitter） @hirako_yuki YouTube 平子っちといっしょ ／ アルピーチャンネル_アルコ&ピース公式 代表著書 平子祐希 艶夢 X（旧Twitter） @hirako_yuki YouTube 平子っちといっしょ ／ アルピーチャンネル_アルコ&ピース公式 代表著書 平子祐希 艶夢

取材・文：中山洋平

撮影：志田彩香

編集：求人ボックスジャーナル編集部