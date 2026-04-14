先月29日の最終回からからはや2週間。視聴者の間にTBS系「アッコにおまかせ！」ロスが広がり始めているという。テレビ誌ライターはこう言う。

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「放送がなくなった先週以降、Xには《アッコにおまかせ終わったら、なんもないがね》といった、虚無感に襲われたとする反応が続々。《今頃、アッコにおまかせ最終回の録画を見て泣く》と、ありし日の番組を懐かしむ声も出ているほどです」

ここ数年は何かと視聴者に叩かれてきた和田アキ子（76）だが、番組がなくなったらなくなったで《寂しい》らしい。確かに40年半の長きにわたって放送され、40代半ば以下の視聴者にとっては「物心ついた頃から番組があった」わけだ。さして思い入れがなくてもロスに陥るのは無理からぬことか。

「《この時間帯、アッコにおまかせ終わったから見る番組なくなったなぁ》と、朝ドラのように、とりあえず番組を『流し見』していた視聴者も多かったようです。よく、『朝ドラは文句を言うために見る』なんて言いますが、実は、ロスに襲われているのはアッコさんのアンチだったんではないでしょうか」（前出のテレビ誌ライター）

近年の司会ぶりについては「発言が危なっかしい」といった苦言が視聴者から浴びせられていた中での放送終了。「最終回の視聴率は5％と聞きましたが、少なくとも500万人は楽しんでいたわけです」（スポーツ紙芸能デスク）

なくしてから初めてその大切さに気づく。よくある話とはいえ、「嘆いている暇があれば見るべき番組がある」と指摘するのはテレビ番組制作会社ディレクターだ。

「今月7日から始まったアッコさんの新番組『アッコとジャンボ』はお勧めですよ。『おまかせ！』の出演時よりも柔和な雰囲気になったアッコさんが東京の街を練り歩く旅番組で、それこそ、本人に文句タラタラだった視聴者でも思わずほほ笑んでしまいそうな内容には、早くも《面白かった。スタジオから解き放たれたアッコさんが何だかイキイキしてるのも良かった》といった声が上がっているほどです」

「おまかせ！」放送時とは違う形で和田が注目されそうだ。

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