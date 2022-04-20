「はとこリレー」で苦境の井上竜を救う！日本ハムから金銭トレードで中日に移籍した杉浦が13日、名古屋市内で入団会見に臨み、育成ドラフト1位入団で3月に支配下登録された牧野と親戚であることを明かした。

「実は、はとこなんです。面識はないんですけどね。僕の母親と牧野の父親が、いとこらしいです。たぶん」

同じ北海道帯広市出身。他人とは思えないが…実は血縁関係もあった。数年前、両親からオイシックスでプレーする牧野の存在を聞き「実は親戚なんだよって言われました」と発覚。偶然にも同僚となった親族との共闘に燃えないわけがない。

「牧野がドラフトで指名された時もうれしかった。まさか、こういう形で初対面とは。そう（牧野との救援リレー）いう場面もあると思う。見ている方が楽しんでくれたら」

チームは3連敗中で借金8と低迷。その要因の一つが救援防御率6・47のブルペンの苦しい台所事情で、同席した井上監督も「中継ぎ、抑えと経験がある投手。マッチすると思う」と期待を寄せた。今後は2軍戦を経て1軍合流する見込みだ。

背番号は「33」。日本ハムでは若手の台頭もあって登板機会が減少していただけに、新天地にかける思いは強い。「自分にとっては大きなチャンス。ゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」と意気込んだ。 （湯澤 涼）

◇杉浦 稔大（すぎうら・としひろ）1992年（平4）2月25日生まれ、北海道出身の34歳。帯広大谷から国学院大を経て、13年ドラフト1位でヤクルト入団。17年7月にトレードで日本ハムに移籍。21年は守護神としてキャリアハイの56試合に登板し28セーブを挙げた。1メートル90、90キロ。右投げ右打ち。妻は元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美。

≪球界の親戚アラカルト≫

☆西勇輝（オリックス、阪神）＆西純矢（阪神） ともに父方の親戚同士にあたる。18年オフに勇輝がFA移籍して同僚に。公式戦で23、24年に1試合ずつ勇輝→純矢の継投がある。

☆内竜也（元ロッテ）＆オコエ瑠偉（元楽天、巨人） 互いに母方の親戚同士で幼少期から交流。17年8月24日のロッテ―楽天戦で唯一の対戦があり、オコエが初球を本塁打にしている。

☆大野倫（元巨人、ダイエー）＆東浜巨（ソフトバンク） 母方の祖母同士が姉妹。大野は沖縄水産で1990、91年に夏の甲子園準優勝。東浜は沖縄尚学で08年のセンバツ優勝。