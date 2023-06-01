乃木坂46、40作連続シングル1位 2026年度女性アーティスト最高初週売上51.8万枚【オリコンランキング】
乃木坂46の最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、4月14日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。女性アーティスト歴代2位の「シングル連続1位獲得作品数」記録【※1】を40作連続、「シングル通算1位獲得作品数」記録【※2】を通算40作目にいずれも自己更新した。
【動画】乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ミュージックビデオ
初週売上は51万8236枚で、2026年3月23日付での櫻坂46を上回り【※3】、2026年度【※4】女性アーティスト最高初週売上を記録。「シングル初週売上50万枚超え作品数」は自身通算28作目となった。
本作では、5期生・池田瑛紗（いけだ・てれさ）が初の表題曲センターを担当。初回仕様限定盤TYPE-Bには、バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ“赤えんぴつ”による楽曲提供を受けた「君ばかり」を収録。バナナマン・設楽統が演じるボーカル『おーちゃん』が作詞作曲を手掛けた。
乃木坂46のキャプテンを約3年務めた梅澤美波が参加するラストシングルとなっており、5月21日に東京ドームにて開催される『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』での『梅澤美波 卒業コンサート』をもって卒業する。
3位には、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める純烈の弟分グループ・モナキのデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が、初週売上4.0万枚で初登場した。
【※1】女性アーティストによる「シングル連続1位獲得作品数」記録／1位：AKB48（54作）、2位：乃木坂46（40作）、3位：SKE48（29作）
【※2】女性アーティストによる「シングル通算1位獲得作品数」記録／1位：AKB48（54作）、2位：乃木坂46（40作）、3位：浜崎あゆみ（37作）
【※3】櫻坂46「The growing up train」初週売上51万7960枚
【※4】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜12日）＞
【動画】乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ミュージックビデオ
初週売上は51万8236枚で、2026年3月23日付での櫻坂46を上回り【※3】、2026年度【※4】女性アーティスト最高初週売上を記録。「シングル初週売上50万枚超え作品数」は自身通算28作目となった。
乃木坂46のキャプテンを約3年務めた梅澤美波が参加するラストシングルとなっており、5月21日に東京ドームにて開催される『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』での『梅澤美波 卒業コンサート』をもって卒業する。
3位には、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める純烈の弟分グループ・モナキのデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が、初週売上4.0万枚で初登場した。
【※1】女性アーティストによる「シングル連続1位獲得作品数」記録／1位：AKB48（54作）、2位：乃木坂46（40作）、3位：SKE48（29作）
【※2】女性アーティストによる「シングル通算1位獲得作品数」記録／1位：AKB48（54作）、2位：乃木坂46（40作）、3位：浜崎あゆみ（37作）
【※3】櫻坂46「The growing up train」初週売上51万7960枚
【※4】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜12日）＞