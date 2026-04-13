AWDモデルのシステム最高出力は381ps

スバル・トレイルシーカー｜Subaru Trailseeker

新型トレイルシーカーは、ソルテラに続くグローバルBEV（バッテリーEV）ラインナップ第2弾となるミッドサイズSUV。ソルテラとトヨタbZ4Xが姉妹車であるのと同様に、こちらもトヨタとの共同開発によって生み出されたモデルで、2月25日に発売されたトヨタbZ4Xツーリングと基本構造を共有している。

全長4845×全幅1860×全高1675mm、ホイールベース2850mmという寸法を持つエクステリアは、BEVらしい先進性と、アウトドアにおける機能性や日常での使い勝手の良さを兼ね備えたアクティブかつラギッドなデザイン。

6つのシグニチャーランプや発光式の「六連星」オーナメント、「SUBARU」ロゴの入ったリヤゲートガーニッシュを採用することで、SUBARUブランドとしての存在感が強調されている。キャリアなどの取り付けがしやすいラダータイプの大型ルーフレールの採用により、優れた積載性も実現している。

スバル・トレイルシーカー｜Subaru Trailseeker

インテリアは、インパネ全体をすっきりとした横基調とし、広さを感じさせる居心地のよい室内空間。最上級の「ET-HS」グレードでは、上質で座り心地の良いナッパレザーを使用した本革シートを採用。また、ブルーを基調としたカラーリングとすることで、スバル車らしいスポーティなイメージに仕上げられた。

インパネ中央には14インチの大型ディスプレイを採用。車両情報やハードスイッチをディスプレイ内に集約することで、よりシンプルで使いやすいコックピットとなっている。

容量74.7kWhのリチウムイオンバッテリーの採用や、前後モーターの制御および空力性能の最適化などにより、AWD車で690km、FWD車で734kmの一充電走行距離を実現。充電性能では、急速充電前にバッテリー温度を最適化するバッテリープレコンディショニングを採用。低温時においても、充電量10%から80%までの急速充電時間約28分を可能とした。

スバル・トレイルシーカー｜Subaru Trailseeker

AWDモデルは前後に高出力モーターを採用することで、システム最高出力は280kW（381ps）を発揮。0-100km/h加速は4.5秒（社内測定値）をマークする。

また、サスペンションや電動パワーステアリングのセッティング、AWD制御にスバルが培ってきた技術を活かすことで、様々な路面でもドライバーがより意のままに操れる走りを実現している。

荷室の使い勝手に優れているのも魅力のひとつ。633Lの大容量スペースを確保しながら、荷物を固定するフック類などを装備することで、使い勝手を追求。さらに、AC100V/1500W出力のアクセサリーコンセントを採用し、アウトドアシーンや緊急時など、様々なシーンでクルマから電気を供給することができる。

運転支援の面では、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」を採用。さらに、ハンズオフで渋滞の疲れを軽減するAdvanced Drive（※）や、駐車時の運転操作をクルマが支援するAdvanced Parkなどの機能により、様々なシーンでドライバーの安全運転をサポートする。

※TE-SSグレードはメーカーオプション

スバル「トレイルシーカー」モデルラインナップ

【1モーターFWD車】

・ET-SS：539万円

【2モーターAWD車】

・ET-SS：594万円

・ET-HS：638万円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

スバル・トレイルシーカーET-SS｜Subaru Trailseeker ET-SS

ボディサイズ：全長4845×全幅1860×全高1675mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：210mm（社内測定値）

最小回転半径：5.6m

乗車定員：5人

車両重量：1900（FWD）／2010［2020］（AWD）kg

フロントモーター最高出力：167kW（227ps）

フロントモーター最大トルク：268Nm（27.3kgf-m）

AWD用リヤモーター最高出力：167kW（227ps）

AWD用リヤモーター最大トルク：268Nm（27.3kgf-m）

AWD車システム最高出力：280kW（381ps）

駆動方式：FWD／AWD［AWD］

バッテリー容量：74.7kWh

WLTCモード一充電走行距離：734（FWD）／690［690］（AWD）km

WLTCモード交流電力量消費率：114（FWD）／121［121］（AWD）Wh/km

税込車両価格：539（FWD）／594［638］（AWD）万円

※［ ］内はET-HS