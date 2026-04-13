レクサス新型「最高級ミニバン」発売！

レクサスの最高級ミニバン「LM」がさらなる進化を遂げ、2026年4月1日より改良モデルが発売されました。

初代LMは、運転手付きの高級ミニバンとしての高い需要に応えるべく2020年に誕生し、アジアを中心に展開していましたが、2023年に登場した2代目からは日本国内でも販売を開始。

【画像】超カッコいい！ これが超豪華な「最高級ミニバン」です！（30枚以上）

「ラグジュアリームーバー（LM）」という名の通り、単なる移動手段を超えた、成功者にふさわしい圧倒的な存在感と豪華で心地よい居住空間、素直で正確な操縦性を両立させてきました。

今回の改良で重視されたのは、レクサスの「Always On（常に進化し続ける）」という想いです。乗る人すべてが心から安らげる空間を目指し、細やかなおもてなしの演出が随所に散りばめられました。

例えば、2列シート4人乗り仕様の「EXECUTIVE」には、新たに「スライドドアウェルカムイルミネーション」を採用。ドアを開けた瞬間に路面を優しく照らし出す光は、オーナーを温かく招き入れるような心遣いを感じさせると同時に、夜間の安全もしっかりとサポートしてくれます。

車内での過ごしやすさについても、細部まで配慮が行き届いたアップデートが行われました。

車載冷蔵庫には柔軟な波型のホルダーが導入され、サイズの異なるボトルを安定して保持できるようになり、これにより走行中の接触音を防ぎます。

また、ビジネスに欠かせないUSB Type-C端子は最大出力が60Wへと強化され、ノートPCやタブレットの充電もよりスムーズになりました。

走行性能においても妥協はありません。2.4リッターターボエンジンをベースにしたハイブリッドシステムとAWD（全輪駆動）による余裕のある走りに加え、今回はタイヤのトレッドパターンも見直され、路面からのノイズを徹底して抑え込むことで、車内はより穏やかで自然体になれる空間へと磨き上げられています。

この最高峰のLMを、唯一無二のスタイルへと昇華させるのが、モデリスタのカスタマイズパーツです。

「Dignified X Distinctive」をコンセプトに、堂々とした威厳と、ベース車に共鳴するダイナミックな造形を表現しました。

外装では、品性と実用性を兼ね備えた「アドバンストラグジュアリーパッケージ」や、水平基調の美しさを際立たせる「シグネチャークロームセレクション」を設定。フロントからリアへと流れる立体的な造形は、見る者に圧倒的な存在感を与えます。

足元には、乗り心地を重視してベース車と同サイズにこだわった19インチ鍛造アルミホイールを用意。ダークスパッタリングと切削加工を組み合わせた奥深い質感が、煌びやかな印象を添えています。

さらに特筆すべきは、日本の伝統技術を取り入れた内装です。会津若松の職人が手がける「パーティション漆パネル」は、竹林と蛍が描かれた蒔絵による唯一無二の逸品。高い耐久性を持つ「UV硬化漆」を使用しており、時代を超えた雅やかな空間で、特別な移動時間を演出します。

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一部改良を受けた最新LMの価格（消費税込）は、3列シート6人乗りのversion Lが1520万円、2列シート4人乗りのEXECUTIVEが2030万円です。