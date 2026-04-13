「結希くんがいなくなった週の土曜日には、刑事が現場に来ていました。警察はとっくに事件・事故の両方で捜査しとったんでしょうね……」──こう明かしたのは3月23日から行方がわからなくなっている安達結希くん（11）の家族と親交がある男性だ。

【写真】安達さんが履いていた「黒いスニーカー」、スニーカー発見場所周辺の捜査の様子「木の根あたりを掘削していた」

これまで京都府警や地元消防団らのべ1000人近い人員が捜索に投入されてきた。3月29日に安達家の親族が、結希くんの通っていた小学校から西に約3キロの地点で発見した「ランリュック」しか有力な手がかりがないなか、新たな進展があった。

キー局社会部記者が語る。

「4月12日午後、府警が京都府南丹市立園部小学校と結希くんの自宅の間にある山中で、子ども用の靴を発見しことがわかりました。見つかったのは黒のスニーカーで、結希くんが失踪時に履いていたものと特徴が一致しているそうです。

この日、現場にはブルーシートが張られ、警察犬やスコップを手にした捜査員の出入りも確認された。また山あいの空き地には複数の警察車両が並び、16時以降には鑑識がスニーカーを調べるような動きもありました。府警は見つかった靴が結希くんのものの可能性があるとみて確認を急いでいます」

靴が見つかったのは、府警が4月9日から規制線を張り、重点的に捜索していた山林だ。これまで報じたように、結希くんの自宅からおよそ4キロ離れた場所にあり、小学校と自宅の中間地点にあたる。

市中の各所に貼られている「情報提供のお願い」と書かれたポスターによれば、結希くんが当時履いていたのは「NIKE」の黒のスニーカー。服装はグレーのフリースにベージュのズボンだという。

「3月末に結希くんのものと思われるリュックが見つかった場所と、靴が見つかった山林は直線距離で5キロ以上離れた場所。身につけていたとされるものが、これほど離れた場所で見つかるのはどうにも違和感を覚えます。報道各社、事件性が高まっているとみて、取材態勢を組んでいる」（同前）

捜索が進展をみせるなか、取材班は事態の"事件性"を示唆する新たな証言を得た。結希くんの捜索にも協力したという、冒頭の地元住民が語る。

「早い段階で刑事が…」「単に"捜索"しているだけやない」

「（4月7日に）結希くんの家の近くに規制線を張って、警察が探しとったでしょう。実はあそこらへんは僕らも近所の人や消防団に出てもらって、かなり早い段階で捜索しとったんです。3月24日とか、25日のことです。家の近くから手がかりなんかを探すのは当たり前ですよね。

そのとき、規制線があった場所よりもさらに奥に警察やレスキュー隊を入れていて、僕らは『ここから先は行かないでください』って言われた。もちろん言われるとおりにしましたけども。警察犬にも勝てませんし。

そやから4月7日のことは不思議やったんです。『また同じ場所を探すんかい』と。でも2回目は刑事や鑑識が来とったって話をニュースで見て、単に"捜索"しているだけやないんかなと思うようになった」

結希くんの失踪が判明したのが3月23日の月曜日。男性によれば、この週からすでに、府警の刑事とおぼしき捜査員らが捜索に協力していた。

「かなり早い段階で刑事が来ていましたからね。（失踪した）週半ばにはすでに捜索現場にいたんちゃうかな。少なくとも土曜日（編集部註：3月28日。ランリュックが見つかる前日）には確実にいた。スーツではなかったですが、刑事だと名乗ってはったから。いま思うと警察はとっくに、事件・事故の両方で捜査しとったんやと思います」（同前）

さらに市内ではこんな"動き"もあるという。男性がさらに続ける。

「覆面パトカーらしき車も見かけるように」

「昨日ね、結希くんがひょっこり道端に現れないかと思いながら峠（編集部註：靴の発見場所から、結希くんの自宅を繋ぐ府道）を登ってきたんです。もちろん結希くんはいないんですが、代わりに覆面パトカーがおった。最近になって、よう見るようになりました。黒のセダンとかね、もう見たら一発でわかるんです。田舎やし、見かけない車は目立つ。単に警戒のためなのか何なのかはわからないけど、物騒なもんやわ」（同前）

男性は結希くんだけでなく、母親や親族とも親交がある。それだけに、居た堪れない思いを抱いているようだ。

「誰からとはいえないけど、いなくなった次の日くらいに結希くんの家族から『ごめんな、ごめんな』『捜索とかいろんなことで迷惑かけるし、ごめんな』と電話をもらってね。僕にとっては実の家族みたいなもんやし、『そんな謝らんで』と励ましたんです。

結希くんは11歳、まだまだ子どもです。お母さんと反りが合わないみたいな噂も出ているけど、僕はそんなことないと思う。詳しい家庭の事情までは知らんけど、まだまだママ大好きですよ。もちろん、報道に出ているようにおばあちゃんも溺愛しているし。ご家族はみんな結希くんを愛している。とにかくね、早く見つかってほしい……それだけです」

失踪から21日目にして見つかった「新たな物証」は、結希くんの行方を特定する一手となるか──。

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スコップを持った捜索員が山中に入っていく（4月9日撮影）