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博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。４月19日（日）の１時間スペシャルは、日本を代表する避暑地・長野県軽井沢へ！ゲストに女優でピアニストの松下奈緒を迎え、おしゃれな春パスタを探す。

オープニングから「軽井沢に女性ゲスト、しかも松下さん……いつもと違って戸惑ってます」と、慣れないおしゃれな雰囲気にソワソワする華大。松下から「お二人はいつも少食なんですか？」と突っ込まれると、大吉が「今日は食べますよ！ペコペコですから」と強気な姿勢を見せるが、はたしてどこまで胃袋がもつのか…？

３人は、約200店舗が軒を連ねる「旧軽井沢銀座通り」を中心に散策を開始。「軽井沢といえばパスタ」という松下のリクエストに応えつつ、地元の食材をふんだんに使ったメニューをチェックしていく。道中では、食べ歩きグルメの誘惑に打ち勝ちながら、かつて松下がロケで訪れたという、思い出のジャム屋さんを探すことに。

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ようやく辿り着いたお目当てのジャム店「沢屋」で、松下が驚異の「爆速ショッピング」を披露！ 入店からわずか数分でカゴを一杯にする決断の早さに、華大は「まだ何も聞いてないのに！」「手も足も出ないスピード感」とただただ圧倒されるばかり。さらに、お店の方から「社長賞」としてお土産をプレゼントされるという展開に…！

肝心の丼麺探しでは、旧軽井沢で57年続く隠れ家イタリアン「トラットリア モンテ・クッチーナ」へ。松下が自家製パンチェッタと野菜のトマトパスタ、華丸がベーコンと地場野菜のペペロンチーノとおしゃれなパスタを注文する中、大吉が注文したものとは？ 思わず「つるとんたんから持ってきた？」と言ってしまうほどの巨大な器に盛られた料理に注目…！

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１軒目ですでにお腹いっぱいの一行は、歩いておなかを減らす作戦へ。そんな道中で創業300年の老舗「ちもとや」の信州蕎麦を発見。地元のお店の方のお墨付きもあり、「腹いっぱいやけど、軽井沢感を求めて……」と１人１杯のおそばと焼き団子を注文。自分たちを追い込んでいく。

「もう明日までご飯いらない」「家族にそう伝えたい」と、満腹の限界を超えた少食おじさんたちと、マル秘作戦で優雅に（？）最後まで食べ進める松下奈緒。軽井沢で繰り広げられる、おしゃれで過酷な（？）丼麺旅の結末をお見逃しなく！



■収録後コメント

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Q. 松下さん、お二人と旅してみて、いかがでしたでしょうか？

松下：本当に自由な楽しい番組で、道中もいろいろお話ししてくださってすごく楽しかったです。（博多華丸・大吉さんとは）ほとんど「はじめまして」でして、毎朝テレビで拝見していたのもあり、嬉しかったです。

Q. テレビで観ている印象と違ったなどありますか？

松下：いやいや、もう全然！まんまです。すごくお気遣いもしてくださるし、すごく優しいし、楽しいし、あっという間のロケでした。

華丸・大吉：ありがとうございます。

Q. 華丸さん、ロケでいろんなところに行けるのがわれわれにとって旅行みたいなものとおっしゃっていたのですが、ロケで行ってみたい場所などはありますか？

華丸：ほんとはフィンランド！

松下：フィンランド…！

華丸：サウナに！（松下さんがＭＣを務める）「朝だ！生です旅サラダ」は北欧とかにも行ったりするから、すごいなと思いながら観ています。

Q. 大吉さん、軽井沢ロケはいかがでしたか？

大吉：それよりももう今、自分の血糖値が気になっていて（笑）。今、どれだけ上がっているんだろうっていう、すいません。そのことばっかり考えている。

一同：（笑）

大吉：（気を取り直して）僕らの世代で軽井沢というと、もうちょっとマダムというか、落ち着いた方ばっかりのイメージだったから、こんなに若い子がいるんだっていうのが新鮮な驚きでした。

あと、松下さんのオーラというか、華やかさがロケしながら鼻高々でした。

「連れて歩いてるんだぞ！」、「どや！」みたいな。そういう自信が多分カメラに収められてると思うんで、そちらも楽しんでください（笑）。

■放送情報

「華丸丼と大吉麺」１時間スペシャル ４月19日(日)ひる12時55分～１時55分放送

【レギュラー放送】毎週日曜午後１時25分～１時55分放送

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット / TVer・ABEMAにて見逃し配信

松下奈緒さんＭＣ

「CHEF-1グランプリ2026」４月26日(日)よる６時30分～７時50分

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット / TVer・ABEMAにて見逃し配信

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