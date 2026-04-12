タレントのバイク川崎バイクが9日、自身のインスタグラムを更新。「BKB」な場所を訪れたことを報告した。



【写真】「BKB」な地に立つBKB サングラスじゃないと別人みたい

「久しぶりに三峯神社の奥宮参拝ヒィア」と書き出したBKB。投稿した写真にももちろん「BKB」の文字がついている。「Bバリ K神様いる B場所」と記された三峯神社は埼玉県秩父市にあり、日本武尊(やまとたけるのみこと)が伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉册尊(いざなみのみこと)をまつったのが起源と伝わる歴史ある神社だ。



同行者もユニークで「天津飯太郎さん ベジータ 久保ユリカさんと 変なメンバー」だったという。向清太朗から改名した天津は現在、声優としても活躍中。ベジータはアニメ「ドラゴンボール」の扮装でもおなじみのＲ藤本、久保は2002年に「ニコラモデルオーディション」でグランプリを受賞。モデルとして活躍する一方、10年に「ラブライブ！」(小泉花陽役)で声優デビューし、アーティスト活動も。多くの人気アニメに出演している。



「これで今年もう一発いい年になることでしょう」と記したBKB。「奥宮はなかなかの険しい道なので 行く人は気つけて」と呼びかけた。最後に「軍手必須ススス」と注意事項を挙げたが、自分だけ持ってきたそうで「なんで言ってくれなかったのとだいぶ皆様にブーイングもらいました」と付け加えていた。



（よろず～ニュース編集部）